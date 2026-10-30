Más de 800 trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recibirán incrementos salariales de hasta S/1,345.89 mensuales a partir del 1 de diciembre, tras la aprobación de una nueva escala remunerativa que reemplaza la vigente desde 2013.

La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 230-2026-EF, establece nuevos rangos salariales según el grupo ocupacional.

Los profesionales percibirán entre S/8,150 y S/10,150; los técnicos, entre S/3,850 y S/4,850; y los auxiliares, entre S/2,940 y S/3,440 mensuales.

En el caso de los directivos, las remuneraciones oscilarán entre S/ 11,000 y S/ 15,600, dependiendo del nivel.

Los incrementos frente a los ingresos actuales serán de S/ 1,345 para los profesionales, S/ 545 para los técnicos y S/635 para los auxiliares. Para determinados niveles directivos, el aumento alcanzará los S/695 mensuales.

La actualización consolida los incrementos generales otorgados entre 2022 y 2025 y será financiada con el presupuesto institucional de Sunafil, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

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La nueva escala había sido autorizada por ley en noviembre de 2025, pero su aplicación estaba pendiente debido a la falta de financiamiento y a observaciones técnicas que debían ser atendidas por el Ministerio de Trabajo, Sunafil y el Ministerio de Economía y Finanzas.

HUELGA PRESIONÓ LA NUEVA ESCALA SALARIAL

Como se recuerda los trabajadores de Sunafil iniciaron una huelga indefinida para exigir la emisión del decreto supremo que formalice la nueva escala remunerativa, mejores condiciones laborales y la solución de otros problemas que afectan al personal. La protesta se realizo en los exteriores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Sunafil, Víctor Gómez, señaló que la medida de fuerza se dio porque los trabajadores buscan una nivelación salarial frente a los inspectores y fiscalizadores de otras entidades del Estado.

En esa línea, Gómez explicó que la organización sindical cuenta con un informe favorable de Sunafil y del Ministerio de Trabajo, pero que aún está pendiente la emisión del decreto supremo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según indicó, los trabajadores buscan equiparar sus remuneraciones con las de los fiscalizadores de entidades como Osinergmin, OEFA y Sunat, cuyos ingresos sostuvo que son alrededor de 60% superiores.