Trabajadores de Sunafil. (Foto: Sunafil)
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Redacción Gestión
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Los trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciaron una huelga indefinida para exigir la emisión del decreto supremo que formalice la nueva escala remunerativa, así como mejores condiciones laborales y la solución de otros problemas que afectan al personal. La protesta se desarrolla en los exteriores del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Exigen formalizar nueva escala salarial

Gómez explicó que la organización sindical cuenta con un informe favorable de Sunafil y del Ministerio de Trabajo, pero que aún está pendiente la emisión del decreto supremo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según indicó, los trabajadores buscan equiparar sus remuneraciones con las de los fiscalizadores de entidades como Osinergmin, OEFA y Sunat, cuyos ingresos —afirmó— son alrededor de 60% superiores.

Por ello, pidió la intervención del ministro de Trabajo, Juan Sheput; del titular del MEF, Elmer Cuba; y de la presidenta Keiko Fujimori para resolver sus demandas.

Sunafil. Foto: Sunafil
Sunafil. Foto: Sunafil

Denuncian falta de equipos y condiciones laborales inadecuadas

El sindicato también reclama mejores condiciones para desarrollar las labores de fiscalización. Gómez mencionó problemas de infraestructura, falta de ropa de trabajo y equipos adecuados, deficiencias en el servicio de internet y falta de agua en algunas ocasiones.

Como ejemplo, mencionó casos de inspectores que habrían sido secuestrados o atacados por perros durante sus intervenciones, así como el fallecimiento de 10 inspectores por COVID-19 durante la pandemia. “Estamos exigiendo dignidad para los trabajadores de Sunafil”, expresó.

Piden recuperar competencias sobre microempresas

Otra de las demandas es la restitución de las competencias de Sunafil para fiscalizar a las microempresas. Según Gómez, la pérdida de estas atribuciones afecta tanto la capacidad de los inspectores para intervenir como la protección de los derechos laborales de miles de trabajadores.

Uno de los inspectores afectados indicó que fue trasladado al gobierno regional sin que se garantizara el financiamiento correspondiente a su salario.

Huelga reduce las inspecciones laborales a nivel nacional

Gómez afirmó que Sunafil cuenta con aproximadamente 800 inspectores a nivel nacional y que, durante la huelga, solo se mantienen los servicios mínimos. Según el dirigente, la medida ha reducido significativamente la atención de las inspecciones laborales, por lo que pidió al Poder Ejecutivo encontrar una solución a las demandas sindicales.

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