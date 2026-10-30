Si laborar horas extras se vuelve reiterativo, se convierte en una extensión de la jornada real, por lo que se desnaturaliza el contrato de un trabajador a tiempo parcial. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

Se consideran trabajadores a tiempo parcial o part-time a quienes tras la sumatoria de horas de trabajo semanal, al dividirse entre cinco o seis -según la cantidad de días laborados en la semana- les genere como resultado un promedio menor a cuatro horas diarias. Los trabajadores a tiempo parcial pueden realizar horas extras, pero solo en situaciones extraordinarias y no como una medida recurrente.

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