El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, anunció la reestructuración del área de grilletes electrónicos, luego del reportaje de Cuarto Poder diera a conocer que procesados con arresto domiciliario abandonaban sus casas para cometer delitos.

Lescano indicó que la institución tomó acciones inmediatas tras conocer el caso e indico que tres funcionarios de dicha área fueron separados Asimismo, señaló que se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes y que, dependiendo de sus resultados, se evaluarán otras medidas.

“Estamos reestructurando esa área, la estamos potenciando porque situaciones como esa no pueden suceder. Nosotros no vamos a permitir ningún acto de corrupción al interior de nuestra institución y vamos a fortalecer todos los sistemas de seguridad que yo demande”, declaró en Canal N.

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Formación de nuevos agentes penitenciarios

Por otro lado, Lescano se refirió a la situación del Centro de Formación Penitenciaria, cuestionado por permanecer sin actividad regular desde 2023. Al respecto, sostuvo que la escuela ha desarrollado cursos virtuales y que su gestión viene impulsando su fortalecimiento para contar con más agentes penitenciarios.

INPE separa a tres funcionarios del área encargada del control de grilletes electrónicos, luego de revelarse que procesados con arresto domiciliario abandonaban sus casas para cometer delitos. (Foto: AFP)

El funcionario anunció que se prevé formar nuevos agentes durante el próximo año y precisó que el centro tiene una capacidad de 500 alumnos. Sin embargo, indicó que todavía se debe determinar cuántos efectivos podrán capacitarse, considerando las necesidades del sistema penitenciario y la construcción de nuevos establecimientos carcelarios.

Consultado sobre la convocatoria para nuevos estudiantes, aseguró que se realizará en los próximos meses, como parte de las medidas de reorganización institucional.

También señaló que se potenciará el Centro de Estudios Penitenciarios, cuya activación está prevista para el próximo año, con el objetivo de mejorar la formación del personal y prevenir actos de corrupción dentro de la institución.

Respecto al déficit de agentes penitenciarios, el jefe del INPE discrepó con la cifra de un agente por cada 600 internos mencionada durante la entrevista y sostuvo que, según los reportes de la institución, la proporción es de un agente por cada 48 internos.

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