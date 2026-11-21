Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que modifica la organización y gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el propósito de fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, combatir la corrupción y mejorar el control sobre la población penitenciaria.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Legislativo N.° 1747, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma establece un nuevo modelo organizacional para el INPE, que contempla cambios en sus competencias y funciones tanto en los establecimientos penitenciarios como en el ámbito de medio abierto.

Entre sus objetivos también figura reforzar las labores de inteligencia penitenciaria y los mecanismos de disciplina institucional.

Asimismo, el nuevo esquema busca prevenir y combatir la corrupción dentro de la institución, además de fortalecer los procesos de reinserción social y promover una gestión orientada a resultados.

Según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), entre los principales cambios figuran una nueva estructura institucional para mejorar la eficiencia de la gestión, el fortalecimiento de la seguridad e inteligencia penitenciaria y un mayor control interno.

El decreto legislativo lleva las firmas de Luis Galarreta, primer vicepresidente de la República y encargado del Despacho de la Presidencia; Rafael Belaúnde, ministro de Defensa y encargado del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros; y Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos.