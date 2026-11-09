Familiares de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de un exdirector del penal de Barbadillo, donde está recluido el expresidente Pedro Castillo, fueron contratados en el Congreso en despachos parlamentarios, la bancada y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, espacios vinculados a Juntos por el Perú.

Según una investigación de Cuarto Poder, fueron tres contrataciones en el Congreso vinculadas con personal que custodió a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

Entre los casos mencionados está Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del director de Barbadillo, Calixtro Lucero Rodríguez, contratada como técnica en el despacho de Azucena Isla Rojas por S/ 8,300 mensuales. La legisladora negó que el expresidente hubiera recomendado a la joven. También aseguró no conocer al director del mencionado penal.

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Por otro lado, esta el caso de Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea, quien fue contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con una remuneración de S/ 8,000.

Asimismo, el exdirector de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, ingresó como asesor a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Katerin Palomino Casavilca. Cabe precisar que este grupo parlamentario evaluará un proyecto de amnistía para Castillo.

Tras ello, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado no comentaron sobre la posible influencia de sus padres en sus contrataciones. Por su parte, Sandoval rechazó una intervención de Castillo en su nombramiento y remitió las consultas sobre sus méritos profesionales a Recursos Humanos del Congreso.