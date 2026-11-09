Congresistas de Juntos por el Perú contrataron a familiares de agentes del INPE que custodian a Pedro Castillo. Foto: Cuarto Poder
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Redacción Gestión
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fueron contratados en el Congreso en despachos parlamentarios, la bancada y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, espacios vinculados a Juntos por el Perú.

Según una investigación de Cuarto Poder, fueron tres contrataciones en el Congreso vinculadas con personal que custodió a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

Entre los casos mencionados está La legisladora negó que el expresidente hubiera recomendado a la joven. También aseguró no conocer al director del mencionado penal.

Por otro lado, esta el caso de Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea, quien fue contratado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con una remuneración de S/ 8,000.

Asimismo, el exdirector de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, ingresó como asesor a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Katerin Palomino Casavilca. Cabe precisar que este grupo parlamentario evaluará un proyecto de amnistía para Castillo.

Tras ello, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado no comentaron sobre la posible influencia de sus padres en sus contrataciones.

Una investigación identificó tres contrataciones vinculadas a personal de Barbadillo en espacios del Congreso vinculados a Juntos por el Perú. Foto: Cuarto Poder
Una investigación identificó tres contrataciones vinculadas a personal de Barbadillo en espacios del Congreso vinculados a Juntos por el Perú. Foto: Cuarto Poder

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