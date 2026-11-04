Ejecutivo proyecta construir dos megapenales en Huacho para 24,000 internos. Foto: Gob.pe
Ejecutivo proyecta construir dos megapenales en Huacho para 24,000 internos. Foto: Gob.pe
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Redacción Gestión
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, como parte de su política contra la inseguridad ciudadana.

, y el otro albergaría a 10,000 cabecillas y operadores de bandas criminales.

“Ya hemos señalado el terreno (...) que va a tener lugar para 10,000 internos, que sería en consecuencia la cárcel más grande del Perú”, indicó en RPP TV.

El ministro indicó que el establecimiento denominado “Huacho14” estaría orientado a reos primarios con posibilidades de resocialización, mientras que el otro recibiría a integrantes de organizaciones criminales.

El principal desafío sería reducir los trámites administrativos a seis meses, frente a los cinco años de la vía ordinaria o los tres del proceso abreviado.

y afirmó que el Gobierno busca afrontar el problema de manera radical ante el crecimiento de la población y la criminalidad.

Según el ministro, observada durante el viaje oficial encabezado por la presidenta Keiko Fujimori.

La propuesta incluye actividades agrícolas, crianza de aves y caballos, y talleres de carpintería para elaborar mobiliario escolar, diferenciando los penales de resocialización de los de máxima seguridad.

El ministro Ernesto Álvarez indicó que el Gobierno evalúa un sistema modular para ejecutar la obra en aproximadamente un año. (Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
El ministro Ernesto Álvarez indicó que el Gobierno evalúa un sistema modular para ejecutar la obra en aproximadamente un año. (Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)

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