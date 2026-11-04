El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció que el Ejecutivo proyecta construir dos megapenales en la ciudad de Huacho, como parte de su política contra la inseguridad ciudadana.

El funcionario explicó que uno tendría capacidad para 14,000 reos primarios, enfocado en la resocialización, y el otro albergaría a 10,000 cabecillas y operadores de bandas criminales.

“Ya hemos señalado el terreno (...) que va a tener lugar para 10,000 internos, que sería en consecuencia la cárcel más grande del Perú”, indicó en RPP TV.

El ministro indicó que el establecimiento denominado “Huacho14” estaría orientado a reos primarios con posibilidades de resocialización, mientras que el otro recibiría a integrantes de organizaciones criminales.

El Ejecutivo, para ejecutar la obra en aproximadamente un año, evalúa utilizar un sistema modular basado en el ensamblaje de planchas prefabricadas en el terreno. El principal desafío sería reducir los trámites administrativos a seis meses, frente a los cinco años de la vía ordinaria o los tres del proceso abreviado.

Álvarez sostuvo que hace más de 20 años no se construye una cárcel en el Perú y afirmó que el Gobierno busca afrontar el problema de manera radical ante el crecimiento de la población y la criminalidad.

Según el ministro, la política penitenciaria también contempla fortalecer las cárceles productivas, tomando como referencia la experiencia de El Salvador observada durante el viaje oficial encabezado por la presidenta Keiko Fujimori.

La propuesta incluye actividades agrícolas, crianza de aves y caballos, y talleres de carpintería para elaborar mobiliario escolar, diferenciando los penales de resocialización de los de máxima seguridad.