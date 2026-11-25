“Va a ser otro año récord en movimiento de carga para DP World. Esto está vinculado al crecimiento de las inversiones en infraestructura y a la capacitación del personal desde el inicio de sus operaciones, en julio del 2010″, señaló Marco Hernández, gerente general de la compañía, en CADE 2026 en Cusco.

De cara al 2027, la empresa estima que el crecimiento anual no sería menor al 5%, considerando el buen panorama del año pasado. El representante destacó que el año pasado el movimiento de carga creció 8% y este 2026 se mantiene en la misma tendencia con aproximadamente un 10%.

Con MTC y APN por ampliación de concesión

En otro momento, Hernández recordó que, en abril último, DP World presentó formalmente ante el Estado una solicitud para extender el periodo de concesión por 30 años adicionales, sujeta a un plan de inversiones que supera los US$ 1,300 millones. El periodo considerado para la expansión es del 2036 al 2066.

La iniciativa contempla obras inmediatas para ampliar la capacidad del Muelle Sur, pues estudios preliminares estiman que la capacidad actual del terminal alcanzaría solo hasta el 2030. “La capacidad del terminal se ubica entre 2.5 millones y 2.7 millones de contenedores. Con el plan propuesto, DP World apunta a superar los 4.5 millones de contenedores de 20 pies”, agregó.

El ejecutivo manifestó que la ampliación pretende acompañar el crecimiento del comercio exterior peruano y la mayor demanda de infraestructura portuaria. De hecho, mencionó el movimiento de minerales y productos agroindustriales como los arándanos y los mangos, cuyas mercancías han ganado presencia en el mercado internacional.

“Se viene trabajando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para firmar lo antes posible la adenda por 30 años. Ya se actualizó el plan maestro del puerto del Callao, lo que refleja la visión que tiene el Estado peruano hacia las inversiones en infraestructura”, afirmó.

DP World contempla ampliar concesión en Muelle Sur por 30 años. (Foto: GEC).

El dato