CCL pide proteger a policías que detuvieron a Castillo ante solicitud de Yenifer Paredes. (Foto: USI)
CCL pide proteger a policías que detuvieron a Castillo ante solicitud de Yenifer Paredes. (Foto: USI)
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Redacción Gestión
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a los agentes policiales que detuvieron al expresidente Pedro Castillo.

y detalles del operativo del 7 de diciembre de 2022.

El gremio empresarial, a través de un comunicado, advirtió la solicitud abre un posible conflicto de interés ya que Paredes es cuñada del expresidente.

“Fiscalizar no es amedrentar. El Congreso está para defender los intereses del país, no para utilizar sus facultades en beneficio de causas familiares”, mencionó la organización.

También advirtió que identificar a los policías podría exponerlos a presiones o represalias por haber participado en la captura del exmandatario.

Según consideró, ese vínculo hace necesario revisar el uso de sus atribuciones parlamentarias.

El gremio recordó que la facultad de los legisladores para solicitar información no es ilimitada. Si bien está reconocida en la Constitución, señaló que debe respetar las restricciones legales que protegen información policial reservada.

También solicitó que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados investigue de oficio si hubo un uso indebido de las facultades parlamentarias.

La CCL llamó a las bancadas a respaldar a los policías y evitar que el Congreso se utilice para defender intereses particulares. “La autoridad se ejerce para servir al país, no para defender a la familia”, puntualizó.

Como se recuerda, Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú (JP) y cuñada de Pedro Castillo, solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que le entreguen con carácter de urgencia toda la documentación relacionada con la detención del expresidente, ocurrida el 7 de diciembre de 2022.

La CCL advirtió un posible conflicto de interés y pidió no entregar información reservada que pueda exponer a los agentes a presiones o represalias. Foto: EFE
La CCL advirtió un posible conflicto de interés y pidió no entregar información reservada que pueda exponer a los agentes a presiones o represalias. Foto: EFE

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