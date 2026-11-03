La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional proteger y no revelar información reservada que pueda poner en riesgo a los agentes policiales que detuvieron al expresidente Pedro Castillo.

El pedido responde a la solicitud de la diputada Yenifer Paredes para conocer sus identidades y detalles del operativo del 7 de diciembre de 2022.

El gremio empresarial, a través de un comunicado, advirtió la solicitud abre un posible conflicto de interés ya que Paredes es cuñada del expresidente.

“Fiscalizar no es amedrentar. El Congreso está para defender los intereses del país, no para utilizar sus facultades en beneficio de causas familiares”, mencionó la organización.

También advirtió que identificar a los policías podría exponerlos a presiones o represalias por haber participado en la captura del exmandatario.

La CCL señaló, además, que Paredes está comprendida en el proceso penal del caso Anguía, relacionado con una presunta organización criminal. Según consideró, ese vínculo hace necesario revisar el uso de sus atribuciones parlamentarias.

El gremio recordó que la facultad de los legisladores para solicitar información no es ilimitada. Si bien está reconocida en la Constitución, señaló que debe respetar las restricciones legales que protegen información policial reservada.

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Por ello, pidió al Ministerio del Interior y a la Policía no entregar datos legalmente protegidos ni revelar identidades cuando la seguridad de los agentes pueda verse comprometida. También solicitó que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados investigue de oficio si hubo un uso indebido de las facultades parlamentarias.

La CCL llamó a las bancadas a respaldar a los policías y evitar que el Congreso se utilice para defender intereses particulares. “La autoridad se ejerce para servir al país, no para defender a la familia”, puntualizó.

Como se recuerda, Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú (JP) y cuñada de Pedro Castillo, solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que le entreguen con carácter de urgencia toda la documentación relacionada con la detención del expresidente, ocurrida el 7 de diciembre de 2022.