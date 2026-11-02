La Comisión Política de Ahora Nación designó al diputado Ángel Meneses como nuevo vocero titular de su grupo parlamentario, tras la renuncia de César Holguín a dicha responsabilidad. Así lo anunció la agrupación política a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X este 2 de noviembre.

De acuerdo al pronunciamiento, la decisión se tomó luego de esclarecer algunos problemas de comunicación y ofrecer las disculpas correspondientes a Holguín, quien mantiene sus responsabilidades como miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del partido.

Indira Huilca deja vocería alterna

En el mismo comunicado, Ahora Nación señaló que la diputada Indira Huilca ratificó su decisión de no continuar como vocera alterna del grupo parlamentario.

La Comisión Política expresó su deseo de que Huilca mantuviera el cargo, luego de esclarecer algunos problemas de comunicación y ofrecerle las disculpas del caso. Sin embargo, la legisladora decidió dejar la responsabilidad.

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La agrupación precisó que en los próximos días formalizará la designación de quien asumirá la vocería alterna.

Finalmente, Ahora Nación agradeció a Holguín y Huilca por su labor al frente de ambas responsabilidades y reafirmó su compromiso como parte de la oposición democrática, así como su disposición de continuar con una labor fiscalizadora y propositiva.

La renuncia de César Holguín

Como se recuerda César Holguín, diputado de Ahora Nación, presentó su renuncia al cargo de vocero titular de su bancada por motivos políticos y diferencias incompatibles.

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En una carta dirigida a Alfonso López Chau, presidente del partido político, argumentó que mantuvo una posición firme contra el otorgamiento de facultades; mas la bancada adoptó una postura distinta, así como para la censura al ministro del Interior, César Astudillo.