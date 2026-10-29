Por ejemplo, no se podrá cerrar el Congreso en el último año de su mandato, indica la modificatoria del artículo 134 en este PL de Ahora Nación. Foto: Diana Chávez
Por ejemplo, no se podrá cerrar el Congreso en el último año de su mandato, indica la modificatoria del artículo 134 en este PL de Ahora Nación. Foto: Diana Chávez
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El congresista César Holguín (Ahora Nación) presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 113 de la

Según el PL 705-2026-2031-CD remitido a la Cámara de Diputados, la vacancia por incapacidad moral devendrá, de manera excepcional, en la conclusión anticipada del mandado de los senadores y diputados.

El documento propone que quien asuma la presidencia deberá convocar de inmediato a elecciones generales para elegir al nuevo mandatario, vicepresidentes y congresistas.

“Las elecciones se realizan dentro de un plazo no mayor de seis meses contado desde la declaración de vacancia”, indica el PL.

Hasta que se instale el nuevo Congreso, la Comisión Permanente del clausurado continuará en funciones según lo que dicte la Constitución.

Disolución bicameral

Además, se cambia el artículo 134 de la Constitución para que el presidente quede facultado a disolver el Congreso cuando la

Con esta disolución, se convoca a elecciones generales a los cuatro meses, como máximo, de la fecha de cierre, sin que se altere el sistema electoral preexistente.

“No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta”, apunta el proyecto.

Holguín alega que, al tener 9 presidentes entre 2016 y 2026, se ha generado un escenario de debilitamiento de la gobernabilidad y gestión pública, lo que dificulta la planificación y ejecución de políticas.

“Resulta inexorable proponer soluciones a esta problemática que se origina en nuestro diseño constitucional de los mecanismos de control político”, refiere Holguín en su exposición de motivos.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: buscan nueva ampliación del Reinfo hasta 2028
Congreso aprobó crédito suplementario por más de S/ 8,200 millones, ¿en qué se usarán?
MEF destaca aprobación del Congreso que busca “rendir cuentas” del Estado tras 13 años
Congreso admite denuncia contra excongresista Elvis Vergara por presunta omisión de funciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.