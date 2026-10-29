Ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, se presentó una denuncia contra el senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

El pedido fue realizado por la senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación), la diputada Indira Huilca (Ahora Nación) y el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú), quienes acusan a Rospigliosi Capurro de infringir la Constitución con las denuncias contra 7 jueces y fiscales, y por pedir “barrer” con el sistema judicial.

“Existe un patrón sistemático de denuncias disciplinarias contra magistrados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y una serie de amenazas públicas que afectan la independencia del sistema judicial”, argumentó Mirtha Vásquez.

Tuit de Fernando Rospigliosi donde pide "barrer" con el sistema judicial. No es el único. Foto: captura Twitter / Fernando Rospigliosi

A su criterio, Fernando Rospigliosi habría amedrentado a los jueces que aplicaron el control difuso en casos de violaciones de derechos humanos.

Indira Huilca añadió que la denuncia responde a las acciones de Rospigliosi desde la Presidencia del Congreso en el periodo anterior y como senador en este parlamento bicameral.

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“Una estrategia coordinada de represalias y acoso institucional contra fiscales, jueces y juezas que han inaplicado las leyes de amnistía y prescripción para la impunidad que él impulsó en el Congreso previo”, mencionó.

De esa manera, los congresistas piden con la denuncia contra Fernando Rospigliosi que se lo suspenda e inhabilite para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.