El pleno del Senado aprobó el reglamento especial para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). ¿Cómo se llevará a cabo este procedimiento?

Según el presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Mesía, la elección de magistrados del TC se realizará en dos fases.

Primera fase: selección de candidatos

La selección de candidatos estará a cargo de la denominada Comisión de Procedimientos Especiales y tendrá carácter técnico y meritocrático.

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Tras la convocatoria pública se presentarán las candidaturas, las cuales serán objeto de verificación de requisitos constitucionales y legales, impedimentos y criterios de idoneidad. Además habrá espacio para las tachas ciudadanas.

Uno de los componentes centrales será el sistema de evaluación. Se ha previsto un máximo de 100 puntos, 70 para la evaluación curricular y 30 para la entrevista personal.

Los 70 puntos curriculares se distribuirán así: 30 para formación académica, 30 para experiencia profesional y 10 para investigación jurídica. Se exigirá alcanzar por lo menos 50 puntos curriculares para continuar en carrera.

Foto: Congreso

La entrevista personal, que vale 30 puntos, será pública y presencial con conocimiento previo de la documentación y trayectoria de cada candidato. El mínimo de puntos para seguir será de 10.

El resultado final exige un mínimo acumulado de 60 puntos sobre 100 para integrar la relación de candidatos aptos. 50 puntos curriculares y 10 en entrevista constituyen el piso mínimo de ambas etapas.

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Segunda fase: elección en el Senado

La segunda fase será la elección y corresponderá exclusivamente al pleno del Senado.

Esta decisión final pertenecerá al pleno de la Cámara Alta con la mayoría constitucional de dos tercios del número legal de senadores.

De acuerdo con Mesía, esta distinción expresa el equilibrio que se busca: rigor técnico en la selección y legitimidad democrática en la elección.