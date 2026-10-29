César Holguín, diputado de Ahora Nación, presentó su renuncia al cargo de vocero titular de su bancada por motivos políticos y diferencias incompatibles.

En una carta dirigida a Alfonso López Chau, presidente del partido político, argumentó que mantuvo una posición firme contra el otorgamiento de facultades; mas la bancada adoptó una postura distinta, así como para la censura al ministro del Interior, César Astudillo.

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“Como diputado electo por la región Cusco, conforme al sentir de mi región, mantuve una posición contraria al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, y expresé mi respaldo a la censura del ministro del Interior. Ambas posiciones difirieron de las adoptadas por la mayoría de la bancada”, escribió.

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A su criterio, estas diferencias son “incompatibles con la función de coordinación y representación” que demanda el cargo de vocero en el Congreso.

Finalmente, se mostró confiado en que la bancada de Ahora Nación profundice el diálogo con regiones y considere “sus perspectivas” a la hora de tomar decisiones.