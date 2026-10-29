El diputado César Holguín decidió no continuar como vocero de Ahora Nación tras discrepar con la mayoría de su bancada. Foto: difusión
El diputado César Holguín decidió no continuar como vocero de Ahora Nación tras discrepar con la mayoría de su bancada. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

, presentó su renuncia al cargo de vocero titular de su bancada por motivos políticos y diferencias incompatibles.

En una carta dirigida a Alfonso López Chau, presidente del partido político, argumentó que mantuvo una posición firme contra el otorgamiento de facultades; mas la bancada adoptó una postura distinta,

“Como diputado electo por la región Cusco, conforme al sentir de mi región, mantuve una posición contraria al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, y expresé mi respaldo a la censura del ministro del Interior. Ambas posiciones difirieron de las adoptadas por la mayoría de la bancada”, escribió.

A su criterio, estas diferencias son “incompatibles con la función de coordinación y representación” que demanda el cargo de vocero en el Congreso.

Finalmente, se mostró confiado en que la bancada de y considere “sus perspectivas” a la hora de tomar decisiones.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso aprobó crédito suplementario por más de S/ 8,200 millones, ¿en qué se usarán?
MEF destaca aprobación del Congreso que busca “rendir cuentas” del Estado tras 13 años
Congreso admite denuncia contra excongresista Elvis Vergara por presunta omisión de funciones
Puerto de Chancay: Congreso podría abrir puerta para que Ositrán pueda fiscalizarlo, ¿cómo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.