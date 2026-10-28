La denuncia constitucional fue presentada por el excongresista Jorge Luis Flores Ancachi y ahora continuará su trámite parlamentario tras ser declarada procedente. Foto: Congreso
La denuncia constitucional fue presentada por el excongresista Jorge Luis Flores Ancachi y ahora continuará su trámite parlamentario tras ser declarada procedente. Foto: Congreso
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La decisión fue aprobada con 18 votos a favor. La denuncia atribuye a Vergara presuntas infracciones constitucionales y los posibles delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Según el informe de calificación, los hechos denunciados están relacionados con la presunta falta de acciones para promover el debate y la votación de informes sancionadores de la Comisión de Ética durante su gestión.

El grupo de trabajo determinó que la denuncia cumple los requisitos para continuar con el procedimiento parlamentario.

ARCHIVAN DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

En la misma sesión, la comisión declaró improcedente, una denuncia relacionada con una presunta omisión de funciones frente a solicitudes sobre la educación superior de personas con discapacidad.

El informe concluyó que no se configuró el delito denunciado, debido a que la solicitud fue atendida y derivada al Ministerio de Educación para su evaluación.

Asimismo, el grupo de trabajo declaró improcedente y dispuso el archivo de una denuncia presentada por Carlos Eliseo Pichilingue Bara contra Pablo Sánchez Velarde, Janet Tello Gilardi, Carmen Julia Jorge Castillo y otros.

El caso comprendía presuntas infracciones constitucionales y la posible comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y detención ilegal.

CADUCAN DENUNCIAS CONTRA FRANCISCO SAGASTI Y JOSÉ ELICE

La decisión se sustentó en que transcurrió el plazo constitucional de cinco años desde que ambos dejaron sus cargos, el 28 de julio de 2021.

Las denuncias acumuladas estaban referidas a presuntas infracciones constitucionales y a la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal.

TE PUEDE INTERESAR

Pleno del Senado aprueba reglamento para elegir magistrados del TC
Comisión de Justicia aprueba dictamen para restablecer autonomía de extinción de dominio
Comisión de Justicia aprueba propuesta para cambiar la suspensión de la prescripción penal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.