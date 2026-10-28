La Comisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia presentada por el excongresista Jorge Luis Flores Ancachi contra Elvis Vergara, expresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La decisión fue aprobada con 18 votos a favor. La denuncia atribuye a Vergara presuntas infracciones constitucionales y los posibles delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Según el informe de calificación, los hechos denunciados están relacionados con la presunta falta de acciones para promover el debate y la votación de informes sancionadores de la Comisión de Ética durante su gestión.

El grupo de trabajo determinó que la denuncia cumple los requisitos para continuar con el procedimiento parlamentario.

ARCHIVAN DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

En la misma sesión, la comisión declaró improcedente, una denuncia relacionada con una presunta omisión de funciones frente a solicitudes sobre la educación superior de personas con discapacidad.

El informe concluyó que no se configuró el delito denunciado, debido a que la solicitud fue atendida y derivada al Ministerio de Educación para su evaluación.

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Asimismo, el grupo de trabajo declaró improcedente y dispuso el archivo de una denuncia presentada por Carlos Eliseo Pichilingue Bara contra Pablo Sánchez Velarde, Janet Tello Gilardi, Carmen Julia Jorge Castillo y otros.

El caso comprendía presuntas infracciones constitucionales y la posible comisión de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y detención ilegal.

CADUCAN DENUNCIAS CONTRA FRANCISCO SAGASTI Y JOSÉ ELICE

Por otro lado, también aprobaron declarar la caducidad de la prerrogativa funcional del expresidente Francisco Sagasti y del exministro del Interior José Elice Navarro.

La decisión se sustentó en que transcurrió el plazo constitucional de cinco años desde que ambos dejaron sus cargos, el 28 de julio de 2021.

Las denuncias acumuladas estaban referidas a presuntas infracciones constitucionales y a la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal.

Finalmente, la comisión acordó que su presidencia sustente ante el Pleno de la Cámara de Diputados el informe final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala. El debate está previsto para este jueves 29 de octubre.