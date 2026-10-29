La entidad también pondrá los hechos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, luego de que los agravios se produjeran en una actividad pública en Lurín, ante menores de edad. Foto: Renovación Popular.
La entidad también pondrá los hechos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, luego de que los agravios se produjeran en una actividad pública en Lurín, ante menores de edad. Foto: Renovación Popular.
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Redacción Gestión
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El JNE sostuvo que, si bien las críticas a las autoridades y las discrepancias políticas son legítimas en democracia, estas no justifican los ataques personales ni las expresiones que atentan contra la dignidad de las personas.

Asimismo, advirtió que “la reiteración de estas conductas” contribuye a “deteriorar del debate público y a normalizar el insulto como forma de confrontación política”.

El organismo electoral también consideró que lo ocurrido reviste especial gravedad por haberse producido en un espacio público y ante menores de edad.

JNE TOMARÁ ACCIONES

Como parte de las acciones anunciadas, el JNE informó que pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para que estas entidades evalúen lo ocurrido dentro del ámbito de sus competencias y determinen las medidas correspondientes.

Además, remitirá la información a la Procuraduría Pública del JNE, a fin de que evalúe las acciones legales pertinentes ante las instancias competentes y se determinen las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Finalmente, el organismo electoral reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática y la promoción de un debate público respetuoso. Precisó que defender la dignidad de las personas no implica limitar la crítica, sino recordar que las discrepancias políticas no justifican los agravios ni la humillación.

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