El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó “enérgicamente” las expresiones de connotación sexual y los agravios dirigidos contra el presidente del organismo, Roberto Burneo, realizados por Carlos Álvarez, ex candidato presidencial de País para Todos, durante una actividad pública realizada en Lurín, en presencia de niñas, niños y adolescentes.

A través de un comunicado, el organismo electoral señaló que Álvarez reprodujo “expresiones vejatorias” que, según indicó, fueron difundidas anteriormente por Rafael López Aliaga, integrante de Renovación Popular.

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El JNE sostuvo que, si bien las críticas a las autoridades y las discrepancias políticas son legítimas en democracia, estas no justifican los ataques personales ni las expresiones que atentan contra la dignidad de las personas.

Asimismo, advirtió que “la reiteración de estas conductas” contribuye a “deteriorar del debate público y a normalizar el insulto como forma de confrontación política”.

El organismo electoral también consideró que lo ocurrido reviste especial gravedad por haberse producido en un espacio público y ante menores de edad.

En ese sentido, recordó que quienes participan en la vida pública tienen la responsabilidad de expresarse con respeto y prudencia, especialmente cuando sus declaraciones pueden influir en las nuevas generaciones.

JNE TOMARÁ ACCIONES

Como parte de las acciones anunciadas, el JNE informó que pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, para que estas entidades evalúen lo ocurrido dentro del ámbito de sus competencias y determinen las medidas correspondientes.

Además, remitirá la información a la Procuraduría Pública del JNE, a fin de que evalúe las acciones legales pertinentes ante las instancias competentes y se determinen las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Finalmente, el organismo electoral reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática y la promoción de un debate público respetuoso. Precisó que defender la dignidad de las personas no implica limitar la crítica, sino recordar que las discrepancias políticas no justifican los agravios ni la humillación.