Obras apunta a la ley de creación del Ositrán, vigente desde 1998, para evitar que el puerto de Chancay escape a su ámbito de competencia. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Obras apunta a la ley de creación del Ositrán, vigente desde 1998, para evitar que el puerto de Chancay escape a su ámbito de competencia. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La autonomía con la que el puerto de Chancay puede operar en Perú acaba de abrirse otro frente. Ahora el Congreso de la República de Perú busca que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) pueda fiscalizarlo, sin que nadie lo cuestione, modificando una ley.

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