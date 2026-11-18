Como parte de las presentaciones y debates en el Pleno del Congreso de la República camino a aprobar el presupuesto público 2027, José Arista, presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, sustentó el dictamen.

En concreto, recordó que la propuesta del Gobierno peruano, aprobada a nivel de comisión –con ajustes–, contempla S/ 266,506 millones para el próximo año. De este monto, S/ 178,142 millones se irían a gasto corriente, un aumento de 6.6% frente al 2026, mientras que S/ 57,143 millones se destinarían a gasto de capital, una caída de 1.1%.

“El gasto corriente representa casi el 70% del presupuesto y muestra un incremento del 6.6% respecto al 2026, a expensas de menores recursos para inversiones, que se reduce en 1.1% [...] Entre el 2021 y 2027, el gasto corriente creció casi 50%, mientras que el gasto de capital aumentó solo 21%”, reflexionó Arista.

El senador agregó que, si no se considera el servicio de la deuda, reserva de contingencia y otros, lo que se repartiría entre departamentos son S/ 162,767 millones. “¿Cómo se distribuye este monto entre los departamentos, tomando como referencia a la población en el Censo del 2025? El promedio nacional es S/ 4,765 por habitante”, señaló.

Así, las mayores asignaciones por habitante están en Moquegua (S/ 10,490 por habitante), Apurímac (S/ 8,695) y Huancavelica (S/ 7,426).

“En total, son 15 de los 25 departamentos los que superan el promedio nacional. Lima, por ejemplo, recibe S/ 4,298 por habitante, por debajo del promedio. Tiene 33% de la población y recibe el 29% de lo que llega a los 25 departamentos”, explicó Arista.

Presupuesto por habitante en cada departamento

Presupuesto por habitante en cada departamento. Fuente: Congreso de la República, exposición de José Arista

En otro momento se refirió al fenómeno de El Niño. Mencionó que se destinarán S/ 2,489 millones: S/ 1,047 millones para la ANIN, S/ 413 millones para Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre otros. “Además, si la emergencia lo exige, en el Capítulo VIII del proyecto de ley se permite reasignar recursos ante el peligro inminente para evitar cualquier tipo de desastre”, señaló.

Además, el senador Arista detalló que se destinarán S/ 15,338 millones para orden público y seguridad: S/ 10,276 millones para remuneraciones de la PNP, S/ 1,414 millones para operatividad de la entidad, S/ 1,018 millones para inversiones en seguridad, entre otros.

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Situación del Perú, lo que dice el MEF

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, mencionó ante el Pleno del Congreso que el presupuesto se compone por cinco fuentes: cuatro, que representan el 90.8%, vinculadas a ingresos fiscales (ordinarios, determinados, directamente recaudados y donaciones y transferencias) y una es de endeudamiento (recursos por operaciones oficiales de crédito).

Fuente de financiamiento del PIA 2027. Fuente: Congreso de la República, exposición del ministro de Economía, Elmer Cuba

La expansión prevista del presupuesto (3.4% comparado con el inicio del 2026), sostuvo el ministro Cuba, se apoya en la fortaleza de la demanda interna, el buen desempeño de la inversión privada —que creció a un ritmo de 15% en el primer semestre del año— y niveles de desempleo históricamente bajos (4% a nivel nacional y de 4.4% en Lima al tercer trimestre).

Recordó que el proyecto de presupuesto va en línea con el déficit fiscal de 1.4% del PBI esperado –en la regla actual– para el 2027 y con la proyección de deuda pública.

“Cuando uno ve temas fiscales hay que ver dos variables. El déficit fiscal del año corriente y el total de deuda que he acumulado al día de hoy. Esto último es muy importante porque determina la solvencia fiscal [...] Perú estará muy por debajo (29.3% del PBI) de países emergentes que tienen una deuda pública de 80.2%, y de América Latina, con 73.5%”, resaltó.

Cuba aprovechó su presentación para subrayar que la solvencia fiscal del país se está reflejando de manera directa en los mercados financieros internacionales.

Al respecto, recordó la exitosa emisión de bonos soberanos realizadas semanas atrás, donde el Estado logró colocar títulos a 30 años con una tasa de 6.2 %, batiendo récords históricos en cuanto a spreads y registrando una demanda global que superó en cinco veces la oferta inicial.

“Esta confianza internacional se traduce en curvas de rendimiento muy similares a las de economías con grado de inversión avanzado, lo que beneficia directamente al sector privado y a los ciudadanos al propiciar tasas de interés más bajas para créditos de largo plazo, como los préstamos hipotecarios”, explicó.