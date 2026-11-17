El gobierno del Reino Unido anunció este martes 17 de noviembre sanciones contra ocho empresas israelíes vinculadas con la construcción y promoción inmobiliaria de colonias en Cisjordania. La medida también alcanza a la organización activista Tzav-9, señalada por obstaculizar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

La decisión forma parte de una serie de acciones impulsadas por el gobierno laborista británico para contener la expansión de los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, considerados ilegales según el derecho internacional.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico señaló que las sanciones buscan afectar los flujos de financiamiento y limitar la capacidad de las ocho compañías para respaldar nuevos proyectos inmobiliarios en Cisjordania. Asimismo, reafirmó su compromiso con la viabilidad de una solución de dos Estados.

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Londres también expresó su preocupación por el proyecto de colonización E1, ubicado al este de Jerusalén, que contempla la construcción de más de 1,000 viviendas. El gobierno británico pidió detener su avance.

El Reino Unido busca limitar el financiamiento de empresas israelíes vinculadas con la construcción de asentamientos en Cisjordania. Foto: HAZEM BADER / AFP.

La respuesta de Israel no tardó. El canciller saliente, Gideon Saar, anunció a través de la red social X que su país adoptará medidas de represalia, aunque no precisó cuáles serán.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino respaldó las sanciones y sostuvo que representan un mensaje para quienes participan en la construcción y desarrollo de asentamientos israelíes. En contraste, Yossi Dagan, representante de un grupo de colonias en Cisjordania, cuestionó la decisión británica y aseguró que continuarán impulsando nuevos asentamientos.

Las tensiones entre Londres y Tel Aviv se intensificaron en septiembre, cuando el gobierno británico decidió sancionar el comercio con las colonias de Cisjordania. Como respuesta, Israel dispuso el cierre del consulado británico en Jerusalén.

Con información de AFP.