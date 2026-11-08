El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que acelere la implementación del plan de paz para la Franja de Gaza firmado hace un año, reveló este domingo el diario digital estadounidense Axios.

Según fuentes anónimas citadas por el medio, la conversación telefónica tuvo lugar el pasado jueves, después de las elecciones celebradas tanto en Israel como en Estados Unidos.

El plan de paz de 20 puntos diseñado por la Administración de Trump contempla el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y la transferencia del poder a un nuevo gobierno palestino integrado por tecnócratas, pero su aplicación lleva meses paralizada.

Según Axios, el Gobierno de Trump, que respaldó la reelección de Netanyahu, quería evitar que Gaza ocupara un lugar central en la campaña electoral israelí.

Sin embargo, una vez celebrados los comicios del 27 de octubre, busca reactivar la implementación del acuerdo.

En la llamada también participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, este último yerno del presidente.

Una fuente de Axios calificó de constructivo el tono de la conversación entre Trump y Netanyahu, en la que también se abordó la guerra de Irán. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo / POOL

Una fuente calificó de constructivo el tono de la conversación, en la que también se abordó la guerra de Irán.

No obstante, la continuidad de Netanyahu al frente del Gobierno israelí está en el aire, ya que el presidente del país, Isaac Herzog, encargó este domingo al líder opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo Ejecutivo, al contar con más apoyos parlamentarios tras las elecciones.

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Elaborado con información de EFE