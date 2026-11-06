El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Israel y el conjunto de Oriente Medio “no existirían” si él “no hubiera impedido” a Irán tener un arma nuclear, el principal argumento que ha utilizado para justificar sus ataques contra la república islámica.

Vance publicó este miércoles en ‘X’ que “la razón” por la que los republicanos perdieron las elecciones de medio mandato del pasado martes fue la guerra en Irán, pero también lamentó que según datos internos del Partido Republicano, el problema no fue la abstención sino que muchos de los que votaron por Trump en 2024 lo hicieron esta vez por los demócratas.

Ciudadanos iraníes se congregan frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí en la plaza Enghelab de Teherán el 3 de noviembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Ciudadanos iraníes se congregan frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí en la plaza Enghelab de Teherán el 3 de noviembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP

Trump aborda con Catar las negociaciones sobre Irán

Trump llamó este viernes a Tamim bin Hamad Al Thani, el emir de Catar, país que media en la guerra en Irán, para abordar los “esfuerzos” que se están realizando para evitar una escalada en la región de Oriente Medio.

Tras conocerse esta llamada, el barril del brent para entrega en enero cayó a primera hora de la mañana un 0.71%, hasta los US$ 97, después de llegar a subir durante la madrugada por encima de los US$ 100.

Con información de EFE

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