El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (EFE/EPA/YURI GRIPAS).
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya evitado una “derrota decisiva” en las elecciones del martes, en las que el Likud lidera el escrutinio parcial pero sin que su bloque alcance la mayoría para gobernar, según las proyecciones.

, señala el mensaje, publicado en la red social de Trump, Truth Social.

“Todo ocurrió después del respaldo del presidente Trump, que solo quiere lo que es bueno para Oriente Medio, Israel y los Estados Unidos de América”, añade el texto, que habla de Trump en tercera persona.

El partido de Netanyahu lleva la delantera

El mensaje aparece entrecomillado y firmado con el nombre de Irving C. Schwartz, sin que el presidente estadounidense aclare quién es ni si se trata de una cita de terceros.

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna no otorgan al bloque de Netanyahu la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar. El bloque opositor le superaría en escaños, pero tampoco alcanzaría la mayoría, según las proyecciones.

Con información de EFE

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