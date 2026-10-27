El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, gana las elecciones generales en Israel con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pese a ello su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños, según los sondeos a pie de urna publicados por los principales canales del país (11, 12 y 13).

Los sondeos a pie de urna dan al bloque opositor entre 52 y 53 escaños: de 21 a 23 para Yashar!, de Gadi Eisenkot; entre 12 y 14 para Beyajad, liderado por Naftali Bénet; entre 9 y 10 para Los Demócratas de Yair Golán; y de 7 a 9 para Israel Beitenu, de Avigdor Líberman.

El bloque de Netanyahu ronda los 50 escaños: entre 24 y 25 para el Likud del mandatario; de 6 a 8 para el ultraordoxo Shas liderado por Aryeh Deri; entre 6 y 7 para Poder Judío, de Itamar Ben Gvir; en torno a 6 para Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich; y entre 6 y 7 para Judaísmo Unido de la Torá, Yaakov Asher.

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Partidos árabes subirían de 10 a 18 escaños

Los partidos árabes obtendrían 17 y 18 escaños en las elecciones de este martes en Israel, según los sondeos a pie de urna, frente a los 10 que obtuvieron en las elecciones de 2022, lo que los podría convertir en clave para la formación de un gobierno opositor.

Según los sondeos publicados por las principales cadenas del país, la Lista Conjunta de vertiente izquierdista obtendría entre 10 y 11 asientos en la Knéset (Parlamento), y el partido islamista Raam otros 7 escaños.

El Parlamento de Israel cuenta con 120 asientos, estando la mayoría en 61. Dado que ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu alcanzan esta cifra, el apoyo de los partidos árabes (que ambos, de momento, rechazan) es clave para formar un Gobierno.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reacciona tras votar en un colegio electoral de Jerusalén el 27 de octubre de 2026, día de las elecciones legislativas israelíes. (Foto de Yonatan Sindel / AFP).

Eisenkot destaca la victoria de la oposición

El líder opositor Gadi Eisenkot destacó la «victoria» del bloque de partidos opositores, a los que los sondeos a pie de urna dan una ventaja de entre 2 y 3 escaños frente al de Benjamín Netanyahu, y añadió que actuará “de inmediato para hacer cumplir la voluntad del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer, a la mayor brevedad posible, un gobierno sionista de movilización nacional”.

En un mensaje distribuido por su partido tras la publicación de los sondeos, que dan a su partido Yashar! la segunda posición, Eisenkot afirma que dichas encuestas “indican una falta total de confianza en Netanyahu”.

El actual líder de la oposición y ex primer ministro, Yair Lapid, que conforma junto al también ex primer ministro Naftali Bénet el partido Beyajad (Juntos) -tercero en los sondeos-, también destacó que “el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante”.

“Que nadie les confunda: el bloque de Netanyahu ha sufrido una derrota aplastante. Se trata de un colapso total, y la ciudadanía les ha dicho que se vayan a casa”, afirma en un mensaje distribuido por su partido.

Yair Golán ofrece pactar para establecer un gobierno opositor

El líder del partido izquierdista Los Demócratas, Yair Golán, expresó su disposición a trabajar con “todos sus socios” de la oposición para formar Gobierno, después de que los sondeos a pie de urna otorgaran la mayoría al bloque opositor, aunque el Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, se situó como la formación más votada del país.

“La ciudadanía ha hablado. Ha destituido al gobierno de Netanyahu. Se nos ha presentado una oportunidad histórica para formar un gobierno de verdadero cambio en Israel, y no tenemos intención de dejarla escapar”, dijo el líder izquierdista, a quien los sondeos otorgan 10 escaños, según un comunicado compartido en sus canales.

“Estamos preparados para trabajar con todos nuestros socios, tender puentes ante las diferencias y asumir nuestra responsabilidad”, agregó.

En desarrollo.. (Con información de EFE)