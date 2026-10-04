Un avión Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, en Lod, el 30 de septiembre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
Un avión Boeing 737 MAX 8 de Flydubai se prepara para aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Israel, en Lod, el 30 de septiembre de 2026. (Jack GUEZ / AFP)
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Redacción Gestión
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo revisar las , después de que un copiloto omaní de Flydubai intentara estrellar un avión procedente de Emiratos Árabes Unidos.

“Netanyahu ha encargado al director del Consejo Nacional de Seguridad, Shmuel Ben Ezra, que designe a un responsable para llevar a cabo un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación civil extranjera con destino a Israel”, informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Aterrizaje de emergencia

Como se recuerda, .

Según los reportes, uno de los pilotos apuñaló al otro durante el vuelo; la aeronave descendió de forma brusca y pasajeros junto con tripulantes intervinieron para reducir al agresor y recuperar el control. Los pasajeros terminaron a salvo y luego fueron llevados a Israel en otro vuelo.

Con información de AFP.

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