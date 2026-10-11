El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicitó este domingo una investigación contra los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de forma anónima en el documental “NAZA” y que acusaron al ejército de matar a numerosos civiles en Gaza. (Foto de DEBBIE HILL / AFP).
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicitó este domingo una investigación contra los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de forma anónima en el documental “NAZA” y que acusaron al ejército de matar a numerosos civiles en Gaza. (Foto de DEBBIE HILL / AFP).
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Redacción Gestión
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y que acusaron al ejército de matar a numerosos civiles en Gaza.

Laureado en el festival de Venecia, el documental “Naza” se basa en los testimonios anónimos de 24 miembros del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes.

En la cinta exponen cómo, según ellos, las fuerzas israelíes matan de forma intencionada a numerosos civiles durante sus bombardeos contra el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.

Según explicó su oficina, el primer ministro pidió al jefe del Estado Mayor, al jefe de los servicios de seguridad interior y a la fiscal del Estado que abran “una investigación exhaustiva sobre los participantes en el filme ‘NAZA’ y los lleven ante la justicia”.

“NAZA” es el acrónimo militar israelí que designa los “daños colaterales” estimados antes de cada bombardeo, según el documental, galardonado con el Premio del Jurado de La Mostra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicitó este domingo una investigación contra los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de forma anónima en el documental “NAZA” y que acusaron al ejército de matar a numerosos civiles en Gaza. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, solicitó este domingo una investigación contra los miembros de las fuerzas de seguridad que participaron de forma anónima en el documental “NAZA” y que acusaron al ejército de matar a numerosos civiles en Gaza. (Foto de Alexi J. Rosenfeld / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP).

Su proyección recibió una ovación de 25 minutos en Venecia pero desató una tormenta política en Israel. Sus directores, Yuval Abraham y Rachel Szor, fueron acusados de “traición” por algunos ministros y se les amenazó con despojarlos de la nacionalidad israelí.

“Esta película cuenta un relato falso, engañoso y tendencioso, que difama al Estado de Israel y al ejército en todo el mundo”, dijo Netanyahu, según el comunicado.

El primer ministro también ha dicho que quiere proponer un proyecto de ley para “despojar de su ciudadanía a las personas que difamen a los soldados de Tsahal”.

El ejército israelí rechazó “tajantemente” las acusaciones recogidas en el documental y expresó sus dudas sobre la fiabilidad de los participantes anónimos.

La guerra en la Franja de Gaza, lanzada en represalia por el ataque de Hamás en suelo israelí.

el 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 74,000 muertos, según el Ministerio de Salud gazatí, gobernado por el movimiento islamista y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

El ataque de Hamás dejó 1,221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Elaborado con información de AFP

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