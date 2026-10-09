El copiloto de un avión de Flydubai que realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí el pasado 30 de septiembre planeaba tomar el control de la aeronave para perpetrar un supuesto atentado suicida contra el aeropuerto israelí Ben Gurion, informó la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Según el fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, las investigaciones determinaron que el copiloto, de nacionalidad omaní, había preparado este plan para atacar la terminal de pasajeros del principal aeropuerto internacional de Israel.

“Este plan tenía como objetivo tomar el control de la aeronave y utilizarla para llevar a cabo un atentado suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con la intención de causar el mayor número posible de víctimas”, dijo en la nota, según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM

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El funcionario precisó que el acusado habría aprovechado dos vuelos anteriores a Tel Aviv para reconocer la ruta y el aeropuerto antes de intentar ejecutar el plan durante un tercer viaje, el 30 de septiembre de 2026.

Copiloto atacó al piloto durante el vuelo

De acuerdo con la Fiscalía, el incidente se produjo cuando el copiloto atacó al piloto en la cabina con un hacha de emergencia. El comandante se resistió y trató de pedir ayuda.

Un piloto de otro vuelo que viajaba a bordo advirtió que la puerta de la cabina se abría y cerraba repetidamente. Al ingresar, intervino con ayuda de una azafata y varios pasajeros, quienes lograron auxiliar al piloto herido y reducir al agresor.

Posteriormente, el piloto que intervino y su copiloto tomaron el control del avión, desviaron su ruta y aterrizaron sin inconvenientes en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.

Según la Fiscalía, el informe forense confirmó que las lesiones del comandante se concentraban en la cabeza.

Investigación apunta a radicalización del acusado

El fiscal general señaló que el copiloto, de 29 años, confesó los hechos en presencia de su abogado y con las garantías legales correspondientes. Según la versión oficial, admitió haber actuado solo y detalló las etapas de planificación del ataque.

Las investigaciones también apuntaron a que su acercamiento a ideas extremistas habría comenzado en 2017, cuando estudiaba en Australia.

La Fiscalía sostuvo que se inspiró en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y consideró realizar una operación similar utilizando un avión.

El acusado, identificado por las iniciales H.A.H., trabajó anteriormente en Oman Air y Royal Air Maroc antes de incorporarse a Flydubai en enero de 2026.

La Fiscalía emiratí señaló que las evaluaciones realizadas durante su contratación indicaban que cumplía con los requisitos profesionales y de seguridad, incluido un certificado de buena conducta.

Las autoridades continúan examinando las pruebas, las grabaciones y los informes técnicos, informó la agencia oficial emiratí WAM.

Elaborado con información de EFE.