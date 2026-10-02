El piloto indio Smit Machchhar relató al primer ministro de su país, Narendra Modi, los momentos de tensión que vivió durante el vuelo de Flydubai en el que fue apuñalado por su compañero de cabina. Desde el hospital, contó cómo logró abrir la puerta de la cabina mientras el avión descendía y evitar una posible tragedia.

“Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picada”, relató Machchhar durante una llamada telefónica con Modi, difundida este viernes.

El piloto explicó que, pese a estar herido y seguir siendo golpeado, sabía dónde se encontraba la puerta de la cabina. “Y sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aún así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron”, añadió.

Continúa recuperándose

Machchhar habló con Modi desde una cama de hospital en Abu Dabi, donde permanece internado. En un video de casi 10 minutos publicado en la cuenta de X del primer ministro indio, el piloto aparece con vendajes en la cabeza y las manos y un tubo en la nariz, mientras relata entre lágrimas lo ocurrido.

El capitán Smit Machchhar relató desde un hospital en Abu Dabi cómo logró abrir la puerta de la cabina pese a estar herido. Foto: EFE.

El capitán, que se incorporó a Flydubai en 2022, ha sido elogiado por líderes internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de India, Narendra Modi; y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego de su actuación durante el incidente.

Smit Machchhar pilotaba el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv el miércoles cuando, según las versiones difundidas, su compañero de cabina lo atacó e intentó provocar que la aeronave se estrellara.

Durante el altercado, Machchhar logró enviar una señal de emergencia y abrir la puerta de la cabina de pilotos. El avión habría descendido en picada durante unos dos minutos, generando pánico entre los más de 170 pasajeros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India informó que el estado de salud del piloto ha mejorado. Machchhar fue trasladado desde un hospital de Tabuk, en Arabia Saudita, hasta un centro médico de Abu Dabi para continuar con su recuperación.

Tras la conversación, Modi destacó la actuación del piloto y señaló que su presencia permitió salvar vidas y preservar la reputación de los pilotos indios.

EAU destaca su actuación

Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, calificó el episodio como un acto “terrorista” y destacó la actuación de Machchhar.

“El piloto de Flydubai Smit Machchhar merece el máximo reconocimiento, ya que demostró valentía y responsabilidad al enfrentarse a un grave acto terrorista y un posible desastre”, escribió en su cuenta oficial de X.

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Gargash añadió que la actuación del piloto, a quien calificó como un “verdadero héroe”, demuestra la importancia de mantener la vigilancia frente a los riesgos asociados al extremismo y el terrorismo.

Sin embargo, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, país donde el avión realizó un aterrizaje de emergencia, han descrito hasta el momento lo ocurrido como un “incidente de seguridad”.

Con información de EFE.