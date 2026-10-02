El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó que Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia avanzan en la propuesta de implementar un Cielo Único Andino, plan para facilitar los viajes aéreos entre estos cuatro países integrantes de la Comunidad Andina (CAN).

Valencia detalló a la prensa que, tras asumir nuestro país la presidencia pro tempore de la CAN hasta 2027, durante todo este año se desarrollarán los estudios y el trabajo técnico para avanzar con esta iniciativa. No precisó una fecha definitiva para el arranque de las operaciones de este esquema.

¿Qué implica el Cielo Único Andino?

El titular del Mincetur sostuvo que el objetivo es simplificar los procedimientos que actualmente afrontan los pasajeros en los desplazamientos internacionales dentro de la región, además de contribuir a reducir los costos de operación de las aerolíneas y los precios de los pasajes.

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“También bajan los precios de la operación aérea. Entonces depende de cada país. Los impuestos son distintos en cada uno, pero si hay cielo único andino, va a ser más cómodo viajar y también se van a incrementar los vuelos intrarregionales”, enfatizó a los medios tras su participación en el Turismo In Summit.

Añadió el ministro que “los vuelos aéreos van a tratarse como vuelos nacionales entre estos cuatro países”.

Valencia enfatizó que el Cielo Único Andino simplificará los controles migratorios y aduaneros, bajo procesos similares a los que se aplican en viajes nacionales, lo cual fomentaría la oferta de vuelos entre los países miembros de la CAN.

Perú asumió recientemente la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. Foto: difusión

Este año se espera repartir la documentación correspondiente para que Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú avancen en la implementación del servicio, y en caso de nuestro país, obliga también a atender el déficit de infraestructura aeroportuaria.

El funcionario reconoció que Perú necesita ampliar sus puertas de entrada para atender el crecimiento del turismo internacional, por lo cual mencionó la posibilidad de fortalecer la conectividad internacional de ciudades como Iquitos, Chiclayo, Piura, Cusco y Arequipa.

En la región imperial, adelantó que se espera concluir la construcción del Aeropuerto de Chinchero en 2028.