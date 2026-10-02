¿Estamos desaprovechando el talento de los profesionales mayores de 50 años? | 20 en empleabilidad
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maginemos a una persona de 50 años que, después de 20 años de trayectoria en una gran compañía, cierra una importante etapa de su vida profesional. Al mirar hacia adelante, probablemente se preguntará: ¿cuál es el siguiente paso? En esta edición de 20 en Empleabilidad, Juan Matute, consultor asociado de LHH Perú, nos habla de las oportunidades para los profesionales de mayor experiencia.

Las estadísticas de recolocación laboral de LHH demuestran que las empresas peruanas sí están contratando talento mayor de 50 años. Sin embargo, existe un grupo de profesionales senior cuya experiencia y conocimiento todavía podrían aprovecharse mucho más.

Matute agregó que las alternativas son diversas: una empresa mediana o familiar, la consultoría, un directorio independiente, la docencia o incluso un emprendimiento. Y estas opciones – dijo- no son excluyentes. Un profesional puede hacer consultoría, participar en un directorio, enseñar y desarrollar un emprendimiento al mismo tiempo.

“Salir de una gran empresa puede significar el final de una etapa corporativa, pero también puede ser el comienzo de una nueva etapa profesional, en la que toda esa experiencia encuentre un nuevo lugar donde generar aún mas valor”, dijo.

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