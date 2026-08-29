El Gobierno habilitó el ingreso de capital extranjero al Complejo de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), con el objetivo de destrabar inversiones estimadas en US$15 millones y convertir a la región en un nuevo punto de conexión para empresas que busquen operar en el mercado peruano y proyectarse hacia otros países del Pacífico Sur.

La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto Supremo N.° 009-2026-MINCETUR, que declara de necesidad pública la inversión privada de capital extranjero en el complejo de Zofratacna.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los proyectos que se desarrollen bajo este nuevo marco podrían generar más de 22,000 empleos y contribuir a elevar la participación de Tacna en el producto bruto interno (PBI) nacional de 1.48% a 2%.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, destacó que la norma permitirá incrementar la productividad y el empleo en la zona franca, así como la participación de Tacna en la economía nacional.

“Esto incrementará la productividad de la Zofra, incrementará el empleo, incrementará la participación de Tacna en el producto del país”, señaló Valencia este viernes, durante la conmemoración por el 97 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú.

¿Qué cambia con la nueva norma?

El decreto permite que empresas y capitales extranjeros participen en el desarrollo de actividades dentro del complejo de Zofratacna mediante contratos de cesión en uso de los inmuebles que lo conforman. Es decir, la medida no contempla la transferencia de propiedad de los terrenos o instalaciones.

Los inversionistas podrán desarrollar las actividades que permite la Ley N.° 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, entre ellas actividades industriales, manufactureras, logísticas y de servicios.

Con ello, el Gobierno busca aprovechar la ubicación fronteriza de Tacna para atraer empresas que puedan instalar plantas, desarrollar operaciones logísticas o incorporar servicios y tecnología vinculados al comercio exterior.

El Mincetur sostiene que el ingreso de nuevos capitales permitiría fortalecer las cadenas de valor orientadas a la exportación, promover la transferencia tecnológica y dinamizar el comercio transfronterizo.

“Con este Decreto Supremo el Gobierno peruano envía una señal clara al mundo: el Perú está abierto a la inversión extranjera responsable que genera empleo formal, transfiere tecnología y dinamiza nuestras regiones”, afirmó Valencia.

Una inversión que apunta a la industria y logística

Uno de los principales objetivos de la medida es que Zofratacna deje de concentrar su potencial únicamente en las operaciones comerciales y pueda captar proyectos de mayor escala.

El Gobierno plantea que la llegada de capital extranjero facilite la instalación de plantas industriales y el desarrollo de actividades con mayor valor agregado. Esto permitiría que Tacna pueda aprovechar su posición geográfica como punto de conexión con mercados del Pacífico Sur.

La apuesta también busca generar nuevas oportunidades para las exportaciones y fortalecer el comercio entre empresas que operan en el Perú y mercados internacionales.

¿Por qué se necesitaba un decreto?

Zofratacna se encuentra en una zona ubicada dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Por ello, la participación de capital extranjero en determinados supuestos está vinculada a las restricciones establecidas por el artículo 71 de la Constitución.

Esta disposición establece que los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, directa o indirectamente, determinados bienes ubicados dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, salvo que exista una declaración de necesidad pública aprobada mediante decreto supremo.

En este caso, la norma declara de necesidad pública la inversión privada de capital extranjero en el Complejo de la Zona Franca de Tacna y habilita su participación mediante contratos de cesión en uso. El decreto precisa que esta decisión no implica una transferencia de propiedad y mantiene los mecanismos de control vinculados con la seguridad nacional y la soberanía territorial.

¿Cómo se controlarán las operaciones?

El nuevo esquema contempla mecanismos de supervisión sobre las actividades que se desarrollen en el complejo.

El Mincetur realizará supervisiones periódicas, mientras que el Ministerio de Defensa efectuará una visita anual al complejo. A ello se suma el control de la Administración de Zofratacna sobre el ingreso, permanencia y salida de mercancías y personas.

La iniciativa fue planteada inicialmente por el Comité de Administración de Zofratacna y posteriormente pasó por una evaluación jurídica, técnica y económica en la que participaron el Mincetur, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con la norma publicada, el Gobierno busca que la zona franca pueda captar nuevos proyectos privados y que la ubicación estratégica de Tacna se traduzca en mayor actividad industrial, logística y comercial.

La apuesta oficial es que la llegada de capital extranjero no solo permita destrabar los US$15 millones identificados, sino que convierta a Zofratacna en una plataforma para generar empleo formal, atraer tecnología y ampliar la participación de Tacna en la economía nacional.