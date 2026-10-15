La embajadora del Reino Unido en el Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, ratificó el interés de su país sobre el impulso del Corredor Minero del Norte , proyecto que busca integrar y desarrollar a la macrorregión norte (con foco en Cajamarca y Lambayeque) mediante infraestructura compartida.

Esto, aun cuando el Perú tuvo un cambio en su timón gubernamental. Fue en marzo pasado cuando la embajadora había mostrado dicha especial atención en entrevista con este Diario. Pero, desde entonces, el Perú cambió de mandatario: de José María Balcázar a Keiko Fujimori.

“ Este proyecto es muy importante para nosotros como Reino Unido porque somos algunos de los inversionistas más grandes en este sector minero [dentro de los proyectos que hay]. Pero solo meses, en un proyecto como este, es bastante corto el tiempo para algún cambio de ánimo. Pienso que paso a paso las cosas van avanzando”, indicó ahora en diálogo con Gestión, en el marco de la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon).

“Este tipo de proyectos son de largo plazo. En un tiempo tan corto como algunos meses, no es una buena idea cambiar la visión tan ambiciosa para esos proyectos”, comentó.

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Consultada sobre si un nuevo inicio de quinquenio gubernamental podría elevar el optimismo en inversión, Garbett‑Shiels señaló que tendrá que “verse”. Sin embargo, destacó el deseo general de que el Perú pueda aprovechar períodos de estabilidad.

“Pienso que todo el mundo quiere que el Gobierno peruano pueda aprovechar más estabilidad. Este tipo de estabilidad puede apoyar en cualquier tema”, refirió.

La embajadora del Reino Unido en el Perú, Su-Lin Garbett-Shiels, conversó con Gestión durante el Infracon 2026, en Cusco. | Gestión

Expectativas en sectores

La embajadora Garbett‑Shiels indicó que mantienen sus intenciones y ambiciones de invertir en rubros como el transporte, siendo uno de ellos el de ferrocarriles, que justamente fue ponderado por la presidenta Fujimori en su primer discurso a la Nación. Se anunció la ejecución de hasta seis Líneas del Metro de Lima.

“Tenemos muchos intereses en muchos sectores, incluyendo energía, ferrocarriles, especialmente en los sectores en los que podemos ayudar a cerrar las brechas sociales” , indicó.