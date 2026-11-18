El Poder Ejecutivo autorizó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/ 200, por única vez, a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley N° 19990.

Mediante Decreto de Urgencia Nº 018-2026, publicado hoy en el diario El Peruano, se señala que el bono se entrega al beneficiario cuya pensión ha sido otorgada con carácter definitivo y que se encuentre registrada en la planilla del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre del 2026.

La norma indica que al pensionista que percibe más de una pensión se le otorgará una sola bonificación extraordinaria, la cual será pagada en diciembre del 2026, en el mismo cronograma y sin trámite adicional.

La ONP, órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la medida busca mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas, generada por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

El decreto señala que el SNP beneficia mayoritariamente a pensionistas cuyos ingresos oscilan entre S/ 300 soles, S/ 400 y S/ 600, por lo que el incremento de precios impacta directamente en su poder adquisitivo.

¿Quiénes son los jubilados ONP que cobran su pensión hasta el sábado 24 de octubre del 2026? | Foto: Andina

De acuerdo con el decreto de urgencia, la bonificación extraordinaria se otorgará a los pensionistas del SNP que cumplan las siguientes condiciones:

Contar con una pensión otorgada con carácter definitivo.

Encontrarse registrados en la planilla de pensiones del SNP al 30 de noviembre del 2026.

Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación.

La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

Dicha bonificación no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, no se incorpora a la pensión y no constituye base de cálculo para reajustes, beneficios o prestaciones de ningún tipo. Asimismo, la ONP no efectuará retenciones ni descuentos sobre el monto, salvo los ordenados por mandato judicial.

El gasto será financiado con cargo al presupuesto institucional de la ONP, y el decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026.