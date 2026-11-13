Hace solo unos días, el Consejo Fiscal (CF) se pronunció sobre la propuesta para cambiar las reglas fiscales y adelantó que El Niño sí justifica el ajuste, aunque hizo observaciones. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
Hace solo unos días, el Consejo Fiscal (CF) se pronunció sobre la propuesta para cambiar las reglas fiscales y adelantó que El Niño sí justifica el ajuste, aunque hizo observaciones. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Whitney Miñán
Whitney Miñán

El Gobierno de Perú presentó recientemente ante el Congreso de la República una proposición legislativa para cambiar las reglas fiscales, colocando como justificación la necesidad de un mayor gasto para enfrentar El Niño.

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