Hace solo unos días, el Consejo Fiscal (CF) se pronunció al respecto y adelantó que el fenómeno sí justifica el ajuste, aunque hizo observaciones. Al respecto, Gestión conversó con Alonso Segura, presidente del CF.

Vale recordar que son tres reglas las que se modificarían:

Resultado económico del Sector Público No Financiero (asociada a la trayectoria del déficit fiscal)

Gasto no financiero del Gobierno general

Gasto corriente del Gobierno general

El Gobierno de Perú presentó recientemente ante el Congreso de la República una proposición legislativa para cambiar las reglas fiscales. Foto: MEF.

Si bien Segura reiteró que por El Niño “es importante que se gaste lo que sea necesario”, puso foco, sobre todo, en los ajustes sobre las reglas de gasto.

Sobre la regla de gasto no financiero del Gobierno general, el proyecto de ley plantea se suspenda este y el próximo año. En el caso de la de gasto corriente, se propone que la tasa de crecimiento real anual sea de hasta 10.5% este año y 6.5% el 2027.

“No podemos decir: no importan [las reglas] de gasto. Sino, en épocas de boom, generas nuevo gasto y no recuperas ahorros fiscales para tiempos de ‘vacas flacas’. El cumplimiento de las reglas es conjunto porque en épocas de auge las de gasto son la restricción y, en épocas de bajo de ciclo, está la del déficit fiscal. La trayectoria [planteada] de crecimiento del gasto corriente, con inflación fuera de rango, es muy alta”, señaló Segura.

Agregó: “La preocupación es que te quedes con un piso de gasto enorme que te genere incapacidad o inflexibilidad de poder revertir si la marea se voltea, o que sea muy retadora cualquier trayectoria de consolidación futura. En tanto, suspender la regla de gasto total, la de gasto no financiero, te dice: ‘Cualquier recurso adicional, lo uso’”.

Recordó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acaba de subir su tasa de referencia dada la aceleración inflacionaria y las presiones adicionales previsibles por El Niño en temporada de lluvias: “Hay que ser extremadamente cautos de no introducir impulsos adicionales de demanda innecesarios”.

“Respeta tu regla, la que tú mismo vas a fijar, pero no suspendas [la de gasto]. Mejor establece un límite razonable, cúmplelo y, si tienes la suerte de que te siga acompañando esta buena situación externa, busca comenzar a reconstruir tus ahorros”, insistió.

Asimismo, Segura señaló que el cambio debe solo sustentarse en El Niño, como lo ha hecho el Gobierno, y no incorporar bajo ningún criterio otros temas.

“Hay un embalse de gastos enormes de todas las leyes aprobadas por el Congreso pasado [...] no son contingentes, son leyes vigentes, obligaciones del Estado, pasivos. Aún no se sabe cómo se va a manejar [...] La vinculada a pensiones de policías y militares no te impacta ahora, pero la del [aumento] a las pensiones de docentes sí te pega de inmediato [...]”, advirtió.

En este contexto, alertó que una proporción de estos gastos no tienen marco presupuestal, entonces, se hace necesario saber cómo se va a enfrentar esta presión. “Lo que no puede ocurrir es que lleves el déficit hacia arriba, por El Niño, pero metas todos estos asuntos. Por eso hay que ser transparente”, exhortó.

Segura señaló que el cambio debe solo sustentarse en El Niño, como lo ha hecho el Gobierno, y no incorporar bajo ningún criterio otros temas. Foto: GEC

Calificación del Perú: se disipa el riesgo

Aun con las advertencias, el presidente del CF consideró que el entorno del Perú lo “protege” de que las calificadoras de riesgo se preocupen y evalúen un ajuste en la calificación crediticia.

“El riesgo de pérdida de grado de inversión ya se ha ido disipando en los últimos meses por dos razones en particular. Una, es el resultado electoral [...] La segunda es que has seguido acumulando un choque externo tremendamente positivo”, resaltó.

Añadió: “Con estas condiciones tienes crecimiento por encima del potencial, brecha del producto cerrada, inversión privada acelerándose desde trimestres atrás, recaudación minera alcanzando récord histórico, la recaudación total por encima de la tendencia de años anteriores, entra otros”.

PBI potencial: cómo podemos alcanzarlo

Más allá del crecimiento económico como tal (el MEF proyecta 3.4% para este y el próximo año), el reto está en aumentar el PBI potencial (2.5%), que es el nivel máximo de producción que una economía puede alcanzar utilizando sus recursos disponibles con eficiencia.

Segura considera que hay que enfocarse en reformas de oferta: “Es decir, las que mejoran las condiciones de producción de la economía: productividad, mejora capital humano y cierra brechas de infraestructura [...] es un trabajo duro, son reformas de lenta maduración, que deben tener consistencia en el tiempo y hay que recalibrarlas”.

Destacó que el Gobierno tiene a las comisiones presidenciales que apuntan a esto. “Esperamos que den recomendaciones para mejorar las condiciones que empujen la productividad”, finalizó.

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Colocación favorable de bonos

Recientemente, el Perú realizó una colocación de bonos globales sostenibles en dólares en el mercado internacional, por un total de US$ 4,500 millones a plazos de 12 y 30 años, la emisión más grande en dicha moneda a la fecha, obteniendo tasas cupones de 6.06% y 6.45%, respectivamente.

“La transacción recibió un sólido respaldo de los inversionistas internacionales, alcanzando una demanda superior a los US$ 21,000 millones, la mayor desde las emisiones realizadas durante la pandemia y la segunda más alta de la historia [...]”, informó el MEF.

Sobre esto, Segura señaló que esta respuesta positiva de inversionistas internacionales era esperable por las fortalezas del país. “Miremos más bien lo que les ha pasado a otros que no han sido precisamente responsables en el pasado. Por ejemplo, lo que sucedió en Colombia. Entonces, no sorprende porque Perú tiene deuda baja y es solvente”, subrayó.