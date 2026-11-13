Antonio Castillo, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), comentó que el sector en general creció 6.6% entre enero y agosto y se espera que cierre el año en una cifra similar. Este resultado estaría impulsado por el avance de su principal componente que es industria básica de hierro y acero, que registró un incremento de 8.3% en los primeros ocho meses del año.

Asimismo, detalló que, según su análisis, la capacidad instalada de este segmento está en 84%, esto lo convierte en el sector que con la capacidad más alta hasta el momento, ya que el año pasado fue de 78%.

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“Pensamos que el sector va acabar con un incremento de alrededor de 6% o 7%, en línea con el crecimiento que tiene el segmento de bienes intermedios y bienes de capital”, añadió.

En cuánto a exportaciones, Castillo dijo que entre enero y septiembre la exportación de hierro y acero cayó 3.2%, esto se debió a que el sector se ve afectado por los aranceles de Estados Unidos. Por otro lado, las importaciones crecieron 16% en el mismo periodo.

Los aranceles aduaneros se incrementarán sobre un conjunto de productos estadounidenses ya gravados, hasta una tasa máxima del 25%. (Foto: AFP)

Desafíos y expectativas

Uno de los problemas más importantes para los fabricantes peruanos es el ingreso de acero importado, particularmente procedente de China. La sobreoferta internacional y los precios competitivos de los productos asiáticos han incrementado la presión sobre las empresas locales.

Al respecto, Tulio Silgado, gerente general de Aceros Arequipa, señaló que es imposible competir directamente contra las importaciones chinas, ya que estas provienen de un Estado sumamente poderoso que otorga subsidios a su industria.

“No podemos competir con una empresa china, no podemos competir con un Estado que tiene subsidios. No hay empresa en el mundo que pueda competir contra un estado tan poderoso y menos como China”, anotó.

El ejecutivo resaltó que, aunque se han aplicado sanciones por prácticas de dumping (como en el caso del alambrón), los importadores eluden estas medidas derivando los productos a otras partidas arancelarias que no están contempladas en la sanción original.

Silgado criticó la lentitud en la respuesta del Estado peruano para resolver este tipo de reclamos. Un estudio de dumping puede tardar un año y medio, y cuando se detecta que están eludiendo la norma a través de otras partidas, el reporte correspondiente puede demorar de 6 a 8 meses adicionales, agregó.

Asimismo, alertó el riesgo de desaparición de la industria, debido a la falta de una intervención estatal más activa y expedita para frenar estas prácticas.

En ese marco, el ejecutivo indicó que, pese esta situación que atraviesa el sector, la compañía ha tenido un buen año, debido a su estrategia de diversificación y esperan cerrar el 2026 con un crecimiento de 3%.

Rolls of steel on the transport wharf at Baowu Steel Group Co.'s Baoshan production facility in Shanghai, China. Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

Se requiere de un estrategia conjunta en América Latina

Ezequiel Tavernelli, director ejecutivo de Alacero, expresó que América Latina importa el 41% del acero que consume. Se trata de un volumen impulsado por los subsidios que el gobierno de China otorga a sus siderúrgicas y que representan cerca del 5% de su PIB.

“El último informe que publica Alacero a través de Margaret Myers informa que el 5% del PBI chino está destinado a subsidios industriales”, comentó en el marco del Alacero Summit 2026.

Ante un escenario en donde la región enfrenta una competencia muy compleja debido a la capacidad de China de producir y exportar manufacturas a menores costos, el ejecutivo considera importante impulsar una estrategia industrial conjunta para América Latina, que fortalezca la competitividad del sector.

Por su parte, Antonio Castillo coincidió en que se requiere una estrategia regional, mediante acuerdos entre gobiernos y sectores empresariales, con acciones concretas y objetivos de largo plazo.

En esa línea, saludó el anuncio de Alacero de invertir US$ 13,000 millones de aquí al 2030, a fin de fortalecer la producción regional y mejorar la competitividad de los sectores manufactureros locales.

“Es una noticia positiva y considero que la integración ayudará a darle competitividad a la industria peruanas y en general”, finalizó.