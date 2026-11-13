La industria siderúrgica peruana atraviesa un año positivo en donde el dinamismo de la construcción, inversión en infraestructura y demanda minera sostienen las perspectivas del sector. (Foto: AP)
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Paolo Rojas
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La industria siderúrgica peruana atraviesa un año positivo en donde el dinamismo de la construcción, inversión en infraestructura y demanda minera sostienen las perspectivas del sector. Sin embargo, el ingreso de productos importados, principalmente de China, y la fuerte competencia de precios representan un problema para las empresas acereras.

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