Según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), entre enero y agosto del 2026 el consumo de acero laminado en la región creció 3.1% interanual, mientras que la producción regional apenas avanzó 1.7%.

En tanto, las importaciones llegaron así al 43.5% del consumo, el nivel más alto registrado históricamente.

“El crecimiento del consumo de acero debe traducirse en más producción, inversión y empleo en América Latina”, señaló Ezequiel Tavernelli, director ejecutivo de Alacero, durante el “Alacero Summit 2026″.

LEA TAMBIÉN: Indecopi impone derechos antidumping a tubos de acero importados desde China

“China Shock 2.0″

No obstante, el incremento de la capacidad manufacturera de China representa grandes desafíos para países de la región.

Actualmente, China genera el 35% de la manufactura global, es decir, que concentra más de un tercio de la fabricación mundial. No obstante, su consumo interno equivale apenas al 12% de la demanda global, lo que le obliga a canalizar el excedente masivo hacia los mercados extranjeros.

Aceros. (Foto: GEC)

En ese marco, Luis Foncerrada, economista en jefe de Amcham México, dijo que la región enfrenta una competencia muy compleja debido a la capacidad del gigante asiático de producir manufacturas a menores costos.

“Estamos ante un monstruo de tecnología y un monstruo de innovación y un monstruo de producción”, anotó. Asimismo, destacó que el gigante asiático cuenta con herramientas tecnológicas que hacen que evolucione mucho más rápido que otros países.

El ejecutivo resaltó también la dificultad que tienen las empresas latinoamericanas para competir con China, cuyos precios de manufactura pueden representar la mitad o incluso una tercera parte de los registrados en otros mercados.

Las estrategias para competir

Ante este panorama, Luis Foncerrada consideró fundamental impulsar una estrategia industrial conjunta para América Latina, que vaya más allá de la aplicación de restricciones al comercio exterior y permita fortalecer la competitividad del sector.

Entre las medidas propuestas se encuentran el establecimiento de aranceles, la entrega de subsidios, el acceso a mecanismos de financiamiento para proyectos de innovación y una mayor coordinación entre los gobiernos.

Asimismo, destacó la importancia de involucrar tanto a los fabricantes de acero como a las empresas que utilizan este material y a otras industrias manufactureras.

Foncerrada también advirtió que la aplicación de aranceles puede elevar los costos de los insumos para diversos sectores productivos, por lo que señaló que estas medidas deben acompañarse de políticas complementarias que eviten generar afectaciones a las industrias consumidoras.

Finalmente, destacó que el fortalecimiento de la siderurgia latinoamericana requiere una visión regional, mediante la colaboración entre autoridades y representantes empresariales de distintos países, así como el establecimiento de compromisos y estrategias con perspectivas de largo plazo.

Manufactura.

Industria invertirá US$ 13,000 millones para hacer frente a China

Ante el impacto de la sobrecapacidad de producción de acero en China y sus efectos en los mercados internacionales, la industria siderúrgica de América Latina prevé invertir US$ 13,000 millones de aquí al 2030, con el objetivo de fortalecer la producción regional y mejorar la competitividad de los sectores manufactureros locales.

Maximo Vedoya, presidente de la Alacero y director ejecutivo de Ternium, informó que esta nueva inversión se sumará a los 22,000 millones de dólares que el sector ha destinado durante los últimos cinco años para impulsar su desarrollo y hacer frente a las presiones comerciales externas.

El empresario explicó que “los recursos estarán dirigidos principalmente a la innovación tecnológica, la descarbonización de los procesos industriales y la implementación de métodos de producción más eficientes y menos contaminantes”.

Asimismo, se buscará fortalecer la capacitación técnica de los trabajadores y brindar respaldo a las pequeñas y medianas empresas para incrementar su valor agregado y facilitar su incorporación a las cadenas de suministro.

Perú y las importaciones chinas

Gestión también conversó con Tulio Silgado, gerente general de Aceros Arequipa, sobre las importaciones chinas. Al respecto, mencionó que “es imposible competir directamente contra las importaciones chinas, ya que estas provienen de un Estado sumamente poderoso que otorga subsidios a su industria”.

“No hay empresa en el mundo que pueda competir contra un estado tan poderoso y menos como China”, anotó.

El ejecutivo resaltó que, aunque se han aplicado sanciones por prácticas de dumping (como en el caso del alambrón), los importadores eluden estas medidas derivando los productos a otras partidas arancelarias que no están contempladas en la sanción original.

En ese sentido, Silgado criticó la lentitud en la respuesta del Estado peruano para resolver este tipo de reclamos. Precisó que un estudio de dumping puede tardar un año y medio, y cuando se detecta que están eludiendo la norma a través de otras partidas, el reporte correspondiente puede demorar de 6 a 8 meses adicionales.

Asimismo, alertó el riesgo de desaparición de la industria, debido a la falta de una intervención estatal más activa y expedita para frenar estas prácticas.