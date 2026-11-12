A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que Estados Unidos ya no necesita un acuerdo de paz con Irán. Foto: EFE
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Redacción Gestión
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Este jueves 12 de noviembre, el precio del petróleo Brent registró un incremento del 3.3%

De acuerdo con el presidente Donald Trump, Washington ya no necesita alcanzar un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.

Estas declaraciones se tradujeron en una subida del 3.3% del barril de Brent —referente europeo—,

Esto representó un incremento de US$ 3.06 frente al cierre del miércoles, cuando se ubicó en US$ 92.76 en el mercado ICE de Londres.

A través de su red social Truth Social, Trump sostuvo que Estados Unidos ya no necesita un acuerdo de paz con Irán y señaló que había solicitado al vicepresidente JD Vance concentrarse en asuntos internos relacionados con la corrupción y la delincuencia en ciudades y estados gobernados por los demócratas.

Lo dicho por Trump se da en un contexto donde el mercado energético también enfrenta riesgos asociados a la seguridad de las rutas de transporte de hidrocarburos en Medio Oriente.

Las amenazas al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y los ataques contra instalaciones energéticas de Arabia Saudita añaden presión sobre los precios ante la amenaza de posibles interrupciones del suministro.

Con información de EFE.

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