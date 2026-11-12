El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a 483,200 extranjeros durante el año fiscal 2026, una cifra sin precedentes en la historia de la agencia. Además, registró 475,000 detenciones por infracciones migratorias, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las 483,200 deportaciones superan el récord anterior, registrado en el año fiscal 2025, cuando se contabilizaron 442,640 deportaciones realizadas por ICE, como parte del plan migratorio del Gobierno del presidente Donald Trump.

El DHS destacó que el total de deportaciones de ICE durante el año fiscal 2026 es “prácticamente equivalente” a la suma de las deportaciones realizadas por esa agencia durante los tres años fiscales completos (2022, 2023 y 2024) de la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025), que sumaron 486,000.

ICE también logró un récord de detenciones en el año fiscal 2026, con 475,000 personas arrestadas por violaciones migratorias, lo que representa, con diferencia, “la cifra más alta en la historia del ICE”, indicó el DHS mediante un comunicado.

Los agentes del ICE alcanzaron un récord de 475,000 detenciones durante el año fiscal 2026 en Estados Unidos. Foto: EFE.

El récord en detenciones y deportaciones en septiembre

El año fiscal 2026 abarca desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

La agencia también batió récord en septiembre pasado, cuando detuvo a más de 48.000 inmigrantes y deportó a 44.000. La cifra de detenciones representa un incremento de más del 300% en comparación con el promedio registrado en los meses de septiembre durante la administración Biden.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo que se sentía “orgulloso” por la labor de los agentes de ICE.

“Los patriotas del ICE trabajan incansablemente para hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro. Gracias al liderazgo del presidente Trump, el ICE cuenta ahora con plena capacidad para localizar y expulsar a extranjeros en situación irregular, con el fin de salvar vidas estadounidenses”, añadió el secretario.

Durante el gobierno del presidente Trump, más de tres millones de migrantes han abandonado Estados Unidos. A octubre pasado, el Ejecutivo ha deportado a cerca de 1,2 millones de extranjeros en situación irregular y se ha detenido a más de 1,25 millones, según las cifras del DHS.

Sin embargo, los operativos migratorios también han generado cuestionamientos públicos luego de que se reportaran varias muertes durante el año fiscal 2026. Entre las víctimas figuran los estadounidenses Renée Good y Alex Pretti, así como los inmigrantes Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero.

Con información de EFE.