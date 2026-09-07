Con el objetivo de endurecer su política migratoria, el gobierno de Estados Unidos amplió las deportaciones enviando a los migrantes bajo custodia de ICE a países diferentes a los de su origen, una medida que ha sembrado una profunda incertidumbre. Para conocer más detalles sobre esta radical medida, sigue leyendo este artículo informativo.

En una deportación tradicional, lo adecuado sería enviar al inmigrante hacia su país de origen; sin embargo, la actual Administración Trump está aplicando la expulsión hacia un tercer país.

Es importante resaltar que la actual ley migratoria del país ya permitía —en ciertas ocasiones— deportar a una persona hacia un territorio diferente si consideraba que retornarla a su país de origen resultaba compleja o desfavorable.

Si bien esta posibilidad es dable, la cantidad de deportaciones a terceros países ha aumentado considerablemente desde el 2025 debido a acuerdos con otros gobiernos. Según datos de USCRI, más de 19,000 inmigrantes fueron enviados desde EE.UU. a —por lo menos— 25 países hasta junio de 2026.

Cientos de inmigrantes han terminado deportados tras ser arrestados por agentes de ICE. (Crédito: Jacek Boczarski / Anadolu via AFP)

Cuáles son los países que están recibiendo deportados de Estados Unidos

De acuerdo a la información compartida por N+ Univision , Estados Unidos está usando acuerdos con países situados en América Latina, África, Europa, Asia y Oceanía para que reciban a inmigrantes deportados. Eso sí, existen ciertos puntos que se debe tener en cuenta:

Pueden ser devueltos posteriormente a su país de origen.

Puede permanecer temporalmente en el país receptor.

Pueden pedir refugio o alguna forma de protección migratoria.

Pueden solicitar residencia bajo ciertas categorías.

Pueden usar el país como tránsito antes de continuar hacia otra nación.

A continuación, te revelaré cuáles son los países que están aceptando recibir extranjeros deportados de EE.UU.:

PAÍS RECEPTOR ACUERDOS Costa Rica Recibirá hasta 25 personas deportadas por semana Panamá Recibirá hasta 50 personas deportadas por mes, provenientes de países latinoamericanos de hablar española, excepto Cuba. Paraguay Las personas deportadas podrán presentar una solicitud de refugio. Belice Recibirá a ciertos solicitantes de asilo mientras se revisan sus casos. Esuatini Tienen un acuerdo de $5,1 millones para recibir personas deportadas. Rwanda Recibirá hasta 250 personas de terceros países. Camerún Recibirá deportados de otras nacionalidades. Liberia Puede recibir hasta 1,200 personas.

Una gran cantidad de inmigrantes han sido expulsados hacia países que no son originarios. (Crédito: AFP)

Estos no son las únicas naciones que han mantenido acuerdos con Estados Unidos para aceptar inmigrantes deportados; la lista de aliados se extiende a otros 10 territorios: Uzbekistán, Polonia, Kosovo, Palau, Ghana, Uganda, Sudán del Sur, Sierra Leona, República Centroafricana y Guinea Ecuatorial.