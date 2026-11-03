Donald Trump. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país tiene “control total” sobre Venezuela y aseguró haber conseguido “el 50% del petróleo mundial”, durante dos entrevistas con Fox News, a pocas horas de la apertura de los colegios electorales para las elecciones de medio mandato.

“Tenemos el control total de Venezuela. Hemos puesto a nuestra gente allí. Tenemos muchísimo petróleo”, afirmó.

Además, el mandatario presumió del peso petrolero de ambos países y sostuvo que, al sumar las reservas de Estados Unidos y Venezuela, superan el 50% del petróleo mundial.

“Ahora tenemos más que Arabia Saudí, Rusia y el siguiente país más grande juntos”, aseguró.

Petróleo. (Foto: Bloomberg)
Petróleo. (Foto: Bloomberg)

El contexto de las declaraciones de Trump sobre Venezuela

El conflicto también ha elevado el precio medio nacional de la gasolina regular de US$ 2.98 a US$ 4.25 por galón, un incremento del US$ 42.4%, según datos de la Universidad Brown basados en los registros diarios de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

La economía y el costo de vida se han convertido en los principales asuntos de la campaña. Una encuesta de AP-NORC publicada en octubre mostró que el 79% de los votantes desaprueba la gestión de Trump sobre el costo de vida, mientras que el 84% considera que este asunto es uno de los más importantes a la hora de decidir su voto.

Los republicanos buscan conservar el control de ambas cámaras, mientras que los demócratas aspiran a recuperar el poder legislativo y limitar el margen de actuación de Trump durante la segunda mitad de su mandato.

Con información de EFE

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