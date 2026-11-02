El presidente estadounidense Donald Trump. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
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Redacción Gestión
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El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este lunes a la Corte Suprema de EE.UU. que ordene al estado de California apartar 20,000 boletas electorales que, según alega el Departamento de Justicia (DOJ), fueron enviadas por correo por personas que no están autorizadas a votar por no ser ciudadanos estadounidenses.

La semana pasada, el Gobierno de Trump ya sufrió dos derrotas en su cruzada para apartar más de 20,000 votos.

El panel de apelaciones, al igual que un tribunal inferior, citó la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.

escribieron los jueces en su decisión el viernes pasado.

Corte Suprema de EE.UU. (Foto: AFP)
Corte Suprema de EE.UU. (Foto: AFP)

Los argumentos del Tribunal

El Gobierno de Trump había acudido al Tribunal de Apelaciones con una petición de emergencia, después de que el juez David Carter, del Distrito Central de California, considerara que la solicitud del DOJ vulneraría la autonomía del estado para organizar sus propios comicios y pondría en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses.

El Departamento de Justicia presentó la demanda el 15 de octubre después de identificar, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, a más de 20,000 personas que considera posibles votantes que no son ciudadanos estadounidenses.

El Gobernador de California promete “proteger” los votos

El Gobierno solicitó que las autoridades electorales apartaran sus papeletas y verificaran su ciudadanía antes de contabilizarlas, pero California cuestionó la fiabilidad de la lista y rechazó la petición.

La tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado a medida que se acercan las elecciones y el gobernador Gavin Newsom anunció que desplegará abogados especializados en legislación electoral y observadores en todo el estado con el objetivo de «proteger cada voto», en respuesta a la directriz del Gobierno de situar agentes federales en los centros de votación.

“Mañana emitiremos el veredicto sobre el presidente más corrupto en la historia de EE.UU.”, escribió Newsom este lunes en un mensaje en su cuenta de X.

Elaborado con información de EFE

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