Trump califica de un “pequeño precio a pagar” la subida de la gasolina por la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
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Redacción Gestión
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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo durante un mítin en Dubuque (Iowa) que la subida del precio de la gasolina debido a la guerra en Irán es un «precio muy pequeño a pagar» a cambio de garantizar la seguridad global.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), el precio medio de la gasolina por galón en el país se sitúa ahora en US$ 4.17, mientras que el del diésel está en US$ 6.3.

En lo que respecta al conflicto con Irán, Trump “no ha tomado una decisión” sobre reanudar los ataques a gran escala contra la nación persa, según afirmó el sábado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Iraníes pasan junto a una valla publicitaria contra Donald Trump en una calle de Teherán, Irán, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Iraníes pasan junto a una valla publicitaria contra Donald Trump en una calle de Teherán, Irán, el 23 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

Elecciones claves para el Gobierno de Trump

Sin embargo, medios estadounidenses como Axios o The New York Times han informado de que Washington y Tel Aviv preparan una posible nueva ofensiva que incluiría ataques contra dirigentes iraníes e infraestructuras energéticas y nucleares del país para después de los comicios.

“Era consciente de, literalmente, el peso que llevaba sobre sus hombros, y sabía la importancia de lo que estaba haciendo. Se entregó a ello a la vieja usanza, se puso a dieta, está en forma y comprometida con el estado (de Iowa)”, expresó.

No está clara la victoria en los comicios para Hinson, que aspira a imponerse al demócrata Josh Turek en la carrera por el asiento en el Senado.

Con información de EFE

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