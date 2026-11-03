El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está exhortando al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump a llevar a cabo otra ola de ataques contra Irán, según indicaron dos funcionarios regionales.

Teherán indicó el lunes que tenía un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por el gobierno iraní, acusaron a Arabia Saudí de atacar un puerto.

Por su parte, el ejército de Israel indicó que estaba concluyendo el operativo que inició después de que dos soldados murieran en un tiroteo en la ciudad de Hebrón.

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Según los funcionarios, se están realizando gestiones diplomáticas en medio de estos anuncios. Precisaron que los mediadores están tratando de impulsar un marco para que Irán cese sus ataques en el estrecho de Ormuz a cambio de que Washington levante su bloqueo de los puertos iraníes.

Los dos funcionarios declararon toda esta información de manerá anonima ya que se basaron en informes secretos que habían recibido de funcionarios estadounidenses y un funcionario israelí.

Por otro lado, otros aliados de Estados Unidos en Oriente Medio han advertido que no hay que reanudar los ataques, porque consideran que ello desestabilizaría la región, señaló un tercer funcionario regional.

Hasta el momento, el gobierno israelí no hizo comentarios por el momento. La Casa Blanca tampoco respondió directamente a preguntas sobre la conversación de Netanyahu y Trump sobre posibles nuevos ataques durante la llamada del fin de semana.

Elaborado con información de AP.