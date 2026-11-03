Netanyahu insta a Trump a lanzar nuevos ataques contra Irán. Foto: EFE/EPA/Will Oliver / POOL
Netanyahu insta a Trump a lanzar nuevos ataques contra Irán. Foto: EFE/EPA/Will Oliver / POOL
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Redacción Gestión
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, según indicaron dos funcionarios regionales.

Teherán indicó el lunes que tenía un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos.

Por su parte, el ejército de Israel indicó que estaba concluyendo el operativo que inició después de que dos soldados murieran en un tiroteo en la ciudad de Hebrón.

Según los funcionarios, se están realizando gestiones diplomáticas en medio de estos anuncios.

Los dos funcionarios declararon toda esta información de manerá anonima ya que se basaron en informes secretos que habían recibido de funcionarios estadounidenses y un funcionario israelí.

Por otro lado, otros aliados de Estados Unidos en Oriente Medio han advertido que no hay que reanudar los ataques, porque consideran que ello desestabilizaría la región, señaló un tercer funcionario regional.

Hasta el momento, el gobierno israelí no hizo comentarios por el momento.

Elaborado con información de AP.

Mediadores buscan un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras aliados de Estados Unidos advierten que otra ofensiva desestabilizaría la región. (Foto de ATTA KENARE / AFP / Archivo).
Mediadores buscan un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, mientras aliados de Estados Unidos advierten que otra ofensiva desestabilizaría la región. (Foto de ATTA KENARE / AFP / Archivo).

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