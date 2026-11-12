Una interrupción generalizada afectó a las plataformas de Microsoft, incluido Outlook, lo que provocó que muchos usuarios tuvieron problemas para usar sus cuentas de correo electrónico y registraran otros errores en el conjunto de aplicaciones del gigante tecnológico.

Alrededor de 130,000 usuarios del rastreador de interrupciones Downdetector informaron problemas para acceder a Outlook poco después de la 1:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Desde entonces, muchos señalaron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos, o que directamente tenían dificultades para cargar sus bandejas de entrada.

Por otro lado, usuarios también reportaron inconvenientes con Teams, la aplicación de mensajería laboral de Microsoft, así como con su asistente de IA Copilot y los servicios más amplios de Microsoft 365.

Tras esta situación, Microsoft indicó que estaba investigando los reportes de clientes relacionados con el correo electrónico y Teams.

En actualizaciones publicadas en redes sociales, el gigante tecnológico con sede en Redmond, Washington afirmó que estaba al tanto de usuarios que “están experimentando problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante múltiples métodos de conexión en las Américas”.

Luego de ello, la empresa tecnológica añadió que una parte de su infraestructura estaba “experimentando una carga elevada”, lo que, según indicó, “probablemente está contribuyendo a los errores de conectividad”. La compañía señaló que comenzará a redistribuir el tráfico para ayudar a equilibrar la carga.

“Estamos explorando de manera agresiva todas las vías para reducir el impacto”, escribió en X la cuenta Microsoft 365 Status.

Microsoft no proporcionó más información hasta el momento. Sin embargo, horas antes la compañía indicó que había “restablecido con éxito” los problemas relacionados con Microsoft Teams en Norteamérica, aunque algunos usuarios continuaron reportando inconvenientes de conectividad.

Elaborado con infomación de AP.