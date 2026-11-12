La bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley que busca prohibir que los menores de 15 años creen, mantengan o utilicen cuentas personales en redes sociales en el Perú.

La iniciativa, además, plantea obligaciones para las plataformas que ofrecen sus servicios en el país, incluso si están domiciliadas en el extranjero.

El proyecto, según indica, tiene como objetivo proteger a niños y adolescentes frente al ciberacoso, los contenidos inapropiados, el contacto con personas que representen un riesgo y otras formas de violencia digital. También busca resguardar sus datos personales, imagen, identidad e intimidad.

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Según la iniciativa, los proveedores deberán implementar mecanismos razonables y eficaces de verificación de edad. Cuando se determine que una cuenta pertenece a un menor de 15 años, deberán suspender su acceso y comunicar al responsable legal, cuando corresponda, las medidas necesarias para su cierre o desactivación segura.

La propuesta precisa que esta restricción no comprende el acceso a internet en general, las páginas de consulta, los contenidos informativos públicos ni los servicios digitales educativos. Además, establece que los menores no tendrán responsabilidad administrativa ni penal si es que intentan acceder o utilizar una plataforma.

La verificación de edad deberá realizarse con la menor cantidad posible de información personal, evitando la recopilación indiscriminada de documentos de identidad o datos biométricos. Las empresas tampoco podrán utilizar los datos obtenidos exclusivamente para ese procedimiento con fines publicitarios o de elaboración de perfiles comerciales.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sería el principal ente encargado de fiscalizar el cumplimiento, en colaboración con Osiptel y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Finalmente, el documento precisa que las infracciones y sanciones para los proveedores se definirían mediante el reglamento y la legislación aplicable, considerando factores como la gravedad del incumplimiento y la reincidencia.