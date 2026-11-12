Proponen prohibir cuentas en redes sociales a menores de 15 años. Foto: Pixabay/redes sociales.
Proponen prohibir cuentas en redes sociales a menores de 15 años. Foto: Pixabay/redes sociales.
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Redacción Gestión
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creen, mantengan o utilicen cuentas personales en redes sociales en el Perú.

, incluso si están domiciliadas en el extranjero.

También busca resguardar sus datos personales, imagen, identidad e intimidad.

Según la iniciativa, los proveedores deberán implementar mecanismos razonables y eficaces de verificación de edad.

La propuesta precisa que esta restricción no comprende el acceso a internet en general, las páginas de consulta, los contenidos informativos públicos ni los servicios digitales educativos.

La verificación de edad deberá realizarse con la menor cantidad posible de información personal, evitando la recopilación indiscriminada de documentos de identidad o datos biométricos. Las empresas tampoco podrán utilizar los datos obtenidos exclusivamente para ese procedimiento con fines publicitarios o de elaboración de perfiles comerciales.

Por su parte,

Finalmente, el documento precisa que las infracciones y sanciones para los proveedores se definirían mediante el reglamento y la legislación aplicable, considerando factores como la gravedad del incumplimiento y la reincidencia.

El proyecto indica que el MTC sería el ente principal encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. (Foto: Difusión)
El proyecto indica que el MTC sería el ente principal encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. (Foto: Difusión)

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