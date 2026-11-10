Un tribunal de Japón condenó este martes por acoso a una mujer de 33 años que, pese a tener una orden de alejamiento, dio 14 “me gusta” a una publicación de su expareja en la red social X (antes Twitter).

El Tribunal de Distrito de Tokio le impuso seis meses de prisión, pero suspendió la ejecución de la pena durante tres años. El juez Yoshihiro Hayashi consideró que se trató de un comportamiento “persistente y malicioso” que generó temor en la víctima y que justificaba una condena severa, según informó la cadena pública NHK.

¿Qué ocurrió?

La mujer había recibido una orden de alejamiento luego de enviar numerosos mensajes a su expareja tras el fin de su relación, ocurrido a comienzos de año. En mayo, además, fue sancionada con una multa de 200,000 yenes (alrededor de US$1,300) por acoso.

El tribunal de Tokio consideró que las 14 interacciones en la red social formaban parte de una conducta persistente de acoso. Foto: Pixabay/redes sociales.

Una semana después de recibir esa sanción, la mujer retuiteó una publicación de su expareja y marcó “me gusta” en ella en 14 ocasiones . La defensa solicitó su absolución y argumentó que la acusada había realizado estas acciones después de tomar pastillas para dormir.

Sin embargo, el magistrado rechazó ese argumento. “Sería imposible reaccionar 15 veces sin hacerlo conscientemente”, señaló, al considerar que era poco natural realizar ese tipo de acciones sin una intención determinada, de acuerdo con NHK.

El tribunal también tomó en cuenta que la mujer mostró arrepentimiento y aseguró que eliminaría la aplicación de X. Por ello, aunque fue condenada a seis meses de prisión, la ejecución de la pena quedó suspendida por tres años.

Con información de EFE.