La Línea 3 culminaría su etapa 1 en 2033 y la segunda en 2035. La 4 acabaría su fase 1 en 2030 y la segunda también en 2035. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
La Línea 3 culminaría su etapa 1 en 2033 y la segunda en 2035. La 4 acabaría su fase 1 en 2030 y la segunda también en 2035. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Para la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), 2026 era el año para relanzar las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Sin embargo, por ahora, les está costando hacerlo, literalmente.

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