ATU ampliará carril bidireccional en la avenida Arequipa desde noviembre. (Foto: Julio Reaño / GEC).
ATU ampliará carril bidireccional en la avenida Arequipa desde noviembre. (Foto: Julio Reaño / GEC).
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Redacción Gestión
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comenzará a operar a mediados de noviembre de 2026.

que actualmente conecta Emilio Fernández con Paseo Colón, se ampliará hasta la cuadra 15 del jirón Manuel Segura.

Según el balance de la primera fase, iniciada en agosto, el tiempo de viaje se redujo a entre 3 y 5 minutos,

Por otro lado, los residentes podrán ingresar y salir de sus estacionamientos mediante el Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAPP).

El VAPP tendrá tres modalidades: anual para propietarios, semestral para inquilinos y de 24 horas para visitantes o vehículos de servicio. Los residentes solo podrán circular por el tramo correspondiente a su predio, dentro de los siete sectores identificados por colores.

Asimismo, los taxis autorizados y las movilidades escolares acreditadas podrán acceder para recoger o dejar pasajeros. Los taxis por aplicativo no registrados que transporten a personas con discapacidad deberán notificar previamente su ingreso en los puntos de control.

Las personas con discapacidad podrán acceder mostrando su carnet del Conadis o mediante un VAPP personal, válido sin estar asociado a la placa de un vehículo específico.

El carril exclusivo del Corredor Azul se ampliará hasta el jirón Manuel Segura a mediados de noviembre. Los residentes podrán acceder con el permiso VAPP. (Foto: ATU)
El carril exclusivo del Corredor Azul se ampliará hasta el jirón Manuel Segura a mediados de noviembre. Los residentes podrán acceder con el permiso VAPP. (Foto: ATU)

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