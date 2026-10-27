La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que la segunda etapa del carril bus bidireccional de la avenida Arequipa comenzará a operar a mediados de noviembre de 2026.

El vocero de la entidad, Daniel Gonzáles, informó que el carril exclusivo del Corredor Azul, que actualmente conecta Emilio Fernández con Paseo Colón, se ampliará hasta la cuadra 15 del jirón Manuel Segura.

Según el balance de la primera fase, iniciada en agosto, el tiempo de viaje se redujo a entre 3 y 5 minutos, la velocidad comercial aumentó de 9 a 16 km/h y la demanda pasó de 70,000 a 78,000 pasajeros diarios. Además, nueve de cada diez encuestados aprobaron la medida.

Por otro lado, los residentes podrán ingresar y salir de sus estacionamientos mediante el Vehículo Autorizado con Permiso de Paso (VAPP). Este documento se tramita en línea registrando la placa y presentando el DNI o un recibo que acredite su residencia. Se entregará en formato físico y digital con código QR.

El VAPP tendrá tres modalidades: anual para propietarios, semestral para inquilinos y de 24 horas para visitantes o vehículos de servicio. Los residentes solo podrán circular por el tramo correspondiente a su predio, dentro de los siete sectores identificados por colores.

Asimismo, los taxis autorizados y las movilidades escolares acreditadas podrán acceder para recoger o dejar pasajeros. Los taxis por aplicativo no registrados que transporten a personas con discapacidad deberán notificar previamente su ingreso en los puntos de control.

Las personas con discapacidad podrán acceder mostrando su carnet del Conadis o mediante un VAPP personal, válido sin estar asociado a la placa de un vehículo específico.