Este jueves la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público 2027, la cual asciende a más de S/ 266 mil millones.

Tras dos sesiones previas de debate y pedidos por parte de los parlamentarios, el dictamen modificado quedó con 29 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

El texto aprobado recoge propuestas formuladas por los senadores y diputados relacionadas a servicios públicos, obligaciones laborales e inversiones del sector público.