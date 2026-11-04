Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas: mitos y claves para donar en Perú. (Fotos: Jesús Saucedo /GEC)
Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas: mitos y claves para donar en Perú. (Fotos: Jesús Saucedo /GEC)
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Redacción Gestión
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El diputado Marino Lavado Valdivia, de Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que propone otorgar a los trabajadores del sector público y el privado una licencia remunerada por toda la jornada en que realicen una donación voluntaria de sangre.

¿Cómo funcionaría la licencia?

El Proyecto de Ley 00733/2026-CR establece que el beneficio también comprenda la donación de componentes sanguíneos mediante aféresis. La licencia no generaría descuentos salariales, compensación de horas ni afectación de vacaciones u otros beneficios laborales.

En caso de que el trabajador no resulte apto para donar tras la evaluación médica, conservará el permiso remunerado por el tiempo indispensable que demande dicha evaluación y su desplazamiento. Para las donaciones adicionales durante el mismo año, se mantendría un permiso remunerado por el tiempo necesario para el traslado, la evaluación, la extracción y la recuperación inmediata.

Congreso. (Foto: GEC)
Congreso. (Foto: GEC)

Exposición de motivos

La propuesta legislativa busca responder a la baja participación de donantes voluntarios en el país. Según las cifras citadas en su exposición de motivos, durante 2025 se recolectaron 473,778 unidades de sangre, de las cuales solo el 20.8% (98,256) provino de donantes voluntarios. El 79.2% restante correspondió a donaciones por reposición.

¿Cómo se implementaría?

La aplicación involucraría a empleadores públicos y privados, con participación de entidades como el Minsa, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Servir, Sunafil, EsSalud y los gobiernos regionales, según sus competencias.

En cuanto al impacto económico, la propuesta señala que no demandaría recursos adicionales al Tesoro Público, pues las remuneraciones del personal estatal ya se encuentran presupuestadas. En el sector privado, representaría el costo de la ausencia temporal remunerada del trabajador.

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