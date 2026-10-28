La propuesta aprobada con 17 votos a favor busca mantener el beneficio tributario hasta fines de 2029. En 2025, unas 37 empresas editoriales accedieron al mecanismo, frente a seis en 2020. Foto: Congreso.
La propuesta aprobada con 17 votos a favor busca mantener el beneficio tributario hasta fines de 2029. En 2025, unas 37 empresas editoriales accedieron al mecanismo, frente a seis en 2020. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 31893, que establece medidas económicas y tributarias para fortalecer el ecosistema del libro y la lectura.

La iniciativa corresponde a los proyectos de ley 00508-2026-2031-CD, presentado por el Poder Ejecutivo, y 00306-2026-2031-CD, impulsado por el diputado Segundo Juan Castrejón Fernández, del grupo parlamentario Partido del Buen Gobierno. Ambas propuestas fueron acumuladas para su evaluación conjunta.

¿Cómo funciona el beneficio tributario?

El reintegro permite que las editoriales recuperen el IGV pagado por la adquisición o importación de insumos, materias primas, bienes de capital y servicios vinculados con la producción editorial y gráfica.

El predictamen señala que, debido a que la comercialización de libros está exonerada del IGV, las editoriales no pueden utilizar el impuesto pagado en sus compras como crédito fiscal.

Por ello, el reintegro busca evitar que ese monto se incorpore como un costo de producción y termine afectando los precios de los libros.

¿Cuánto le costaría al Estado?

Según el predictamen, el costo fiscal proyectado para 2027 asciende a aproximadamente S/10,9 millones, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento sostiene que la continuidad del beneficio contribuiría a mantener la liquidez de las empresas editoriales, incentivar la contratación formal de proveedores y preservar la oferta de publicaciones.

Monitoreo cada 180 días

El texto sustitutorio de esta propuesta establece que el Ministerio de Cultura publique, cada 180 días desde la entrada en vigor de la futura ley, información sobre las empresas editoriales que se acojan al reintegro.

La propuesta deberá continuar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.

TE PUEDE INTERESAR

Cámara de Diputados: ministro del Ambiente informará sobre avances frente al cambio climático
Congreso admite denuncia contra excongresista Elvis Vergara por presunta omisión de funciones
Pleno del Senado aprueba reglamento para elegir magistrados del TC
Comisión de Justicia aprueba dictamen para restablecer autonomía de extinción de dominio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.