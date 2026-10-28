La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, el predictamen que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 el reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las empresas editoriales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 31893, que establece medidas económicas y tributarias para fortalecer el ecosistema del libro y la lectura.

La iniciativa corresponde a los proyectos de ley 00508-2026-2031-CD, presentado por el Poder Ejecutivo, y 00306-2026-2031-CD, impulsado por el diputado Segundo Juan Castrejón Fernández, del grupo parlamentario Partido del Buen Gobierno. Ambas propuestas fueron acumuladas para su evaluación conjunta.

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¿Cómo funciona el beneficio tributario?

El reintegro permite que las editoriales recuperen el IGV pagado por la adquisición o importación de insumos, materias primas, bienes de capital y servicios vinculados con la producción editorial y gráfica.

El predictamen señala que, debido a que la comercialización de libros está exonerada del IGV, las editoriales no pueden utilizar el impuesto pagado en sus compras como crédito fiscal.

Por ello, el reintegro busca evitar que ese monto se incorpore como un costo de producción y termine afectando los precios de los libros.

¿Cuánto le costaría al Estado?

Según el predictamen, el costo fiscal proyectado para 2027 asciende a aproximadamente S/10,9 millones, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El documento sostiene que la continuidad del beneficio contribuiría a mantener la liquidez de las empresas editoriales, incentivar la contratación formal de proveedores y preservar la oferta de publicaciones.

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Monitoreo cada 180 días

El texto sustitutorio de esta propuesta establece que el Ministerio de Cultura publique, cada 180 días desde la entrada en vigor de la futura ley, información sobre las empresas editoriales que se acojan al reintegro.

La propuesta deberá continuar el trámite legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.